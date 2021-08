Fiume e tombini tappati: Giampaoli scrive all'assessore Guidi

lunedì, 30 agosto 2021, 17:03

Il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli si rivolge all'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi per intervenire, con urgenza, su due grandi problemi molto frequenti: il tappo del Frigido e le tubature tappate.

"Assessore - incalza -, in previsione della stagione delle piogge e visto che prevenire è meglio di subire, la invitiamo ad intervenire per risolvere questi due problemi cronici che si ripetono puntualmente con regolare frequenza. Il primo è il tappo del Frigido, che ha raggiunto la chiusura totale rendendo il fiume molto più pericoloso, nonostante il rialzo delle sponde, nell'ipotesi della solita bomba d'acqua. Il secondo riguarda le fognature del centro città che ad un veloce sopralluogo risultano tappate, sicuramente lo sono quelle di Via Giovanni Pascoli dove per anni, insieme ad amici, in questo periodo abbiamo sempre provveduto a stapparle per agevolare il deflusso delle acque bianche in fogna."

Conclude con un incitamento alla risoluzione del problema, ma per non aggravare ulteriormente la situazione: "Assessore - conclude - questi sono piccoli problemi ma se non si interviene rischiano di diventare importanti e creare gravi danni alla città."