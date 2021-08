Forza Italia chiede un colpo d'ala per l'aeroporto di Marina di Massa

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:14

Pietro De Trovato membro del Coordinamento Comunale Forza Italia, in un comunicato, denuncia la situazione dell'aeroporto di Marina di Massa che si trascina ormai da molto tempo: uno stato di evidente traduratezza che portano De Trovato a fare alcune amare considerazioni: "La prima - afferma - la più evidente, è che anche questa amministrazione non ha saputo concretizzare, fino ad ora, quel cambio di passo che ci si poteva aspettare e, in secondo luogo, forse il motivo più sintomatico che mi ha spinto a scrivere, da pubblico cittadino, oltre che da membro della segreteria di Forza Italia Massa queste righe è che il consenso lo si consegue immaginando e costruendo ogni possibile rapporto culturale, specifico, associativo di idee nel panorama del territorio non per burla ma nella ricerca di ottenere il riconoscimento richiesto nella partecipazione e nella generosità di quanti credono nella avventura che stanno affrontando giorno per giorno, ma soprattutto nella convinzione di un pensiero costante al proprio domani".

"L'aeroporto - conclude - si pone in questa ottica, certe iniziative intorno a noi si moltiplicano e alcuni paesi limitrofi si impegnano a valorizzare quanto posseduto nel proprio territorio, ma sono pronti a spingersi avanti e affrontare nuove esperienze per l'arricchimento o il completamento di proprie sfaccettature di progresso.Noi stiamo perdendo tempo. Hai un programma, sindaco, onoralo e avrai i tuoi elettori congiuntamente al tuo fianco!"