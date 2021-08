Garibaldi Carrara, Arena Astoria Lerici e Piazza Europa dal 1 al 8 settembre

lunedì, 30 agosto 2021, 12:48

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Arena Astoria Lerici e Piazza Europa, dal 1 al 8 settembre, con tanto di descrizione dei film proiettati:



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 1 Settembre

Ore 21.00 COME UN GATTO IN TANGENZIALE RITORNO A COCCIO DI MORTO



Giovedi 2 Settembre

Ore 21.00 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio)



Venerdi 3 Settembre

ORE 21.00 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio)



Sabato 4 Settembre

ORE 21.00 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio) Domenica 5 Settembre

ORE 18.00-20.30 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio)



Lunedi 6 Settembre ORE 21.00 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio)

Martedi 7 Settembre ORE 21.00 JODOROWSLY'S DUNE ( Evento Dune)

Mercoledi 8 Settembre ORE 21.00 JODOROWSLY'S DUNE ( Evento Dune)

ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIAMercoledi 1 Settembre

Ore 21.00 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio)

Giovedi 2 Settembre

Ore 21.00 JUNGLE CRUISE ( A Grande Richiesta)



Venerdi 3 Settembre

ORE 21.00 LEI MI PARLA ANCORA ( A Grande Richiesta)



Sabato 4 Settembre

ORE 21.00: LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO ( In Contemporanea Nazionale) Domenica 5 Settembre

ORE 21.00: LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO ( In Contemporanea Nazionale)



Lunedi 6 Settembre ORE 21.00: BLACK WIDOW ( In Prima per la Città)

Martedi 7 Settembre ORE 21.00: IL CONCORSO ( In Prima per la Città)



Mercoledi 8 Settembre

Ore 21.00 CRUDELIA ( A Grande Richiesta)

ARENA ESTIVA ASTORIA LERICI

Mercoledi 1 Settembre

Ore 21.15 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio)

Giovedi 2 Settembre

Ore 21.15 MARX PUO' ASPETTARE ( Palma d'Oro a Marco Bellocchio)

Venerdi 3 Settembre

ORE 21.15 FALLING STORIA DI UNA PADRE ( In Contemporanea Nazionale)



Sabato 4 Settembre

ORE 21.15 FALLING STORIA DI UNA PADRE ( In Contemporanea Nazionale)



Domenica 5 Settembre

ORE 21.15 FALLING STORIA DI UNA PADRE ( In Contemporanea Nazionale)



Lunedi 6 Settembre RIPOSO

Martedi 7 Settembre RIPOSO



Mercoledi 8 Settembre RIPOSO

CINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICHIUSURA ESTIVA-APRE IL 9 SETTEMBRE





CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACHIUSURA ESTIVA-APRE IL 14 SETTEMBRE

NOTE :

MARX PUO' ASPETTARE Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello, senza filtri o pudori, quasi una indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema. Questa è la storia di una famiglia, che ha affrontato come tante altre, un orribile evento e che viene raccontata senza censure, pudori o vergogna.

JUNGLE CRUISE Un gruppo di scienziati parte alla ricerca dell'Albero della Vita. Ma non sono gli unici che lo stanno cercando. Un piacevole film d'avventura dallo spirito giocoso. Un omaggio ai classici live action Disney.

LEI MI PARLA ANCORA Il nuovo film di Pupi Avati, ispirato alle opere di Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio e Elisabetta Sgarbi. Il film ha ottenuto 4 candidature ai Nastri d'Argento, 2 candidature a David di Donatello, Con la classe che gli è solita Pupi Avati regala al cinema italiano un delizioso omaggio all'amore. Forte e intenso come quello che Nino ha provato per 65 anni per la sua Rina; un amore che va oltre la morte che non riesce a separare la coppia che si era definita immortale per il gran bene che si sono sempre voluti

LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO Lisa ha 18 anni e un braccialetto elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori. Bruno e Céline la sostengono, interrogandosi ciascuno a suo modo sulla maniera migliore di fare fronte al dramma familiare. Un destino che si gioca in tribunale tra accuse e difese, confessioni e testimonianze che rivelano la sua vita intima e rendono difficile discernere la verità. Chi è veramente Lisa?

BLACK WIDOW Il passato di Natasha, il suo legame con la Russia, sua patria, e probabilmente il modo in cui è stata allevata e trasformata in una delle spie più letali della storia. Un action di alta qualità che riannoda i fili, prepara il futuro e alza il volume dello spettacolo.

IL CONCORSO La storia della gara di bellezza più controversa del 900. Commedia inglese che racconta la storia dell'edizione del 1970 di Miss Mondo, poi vinta da miss Grenada, Jennifer Hosten, diventata così la prima vincitrice nera nella storia del concorso. Un prodotto a suo modo impeccabile, confezionato con tutti i crismi della scuola inglese.

CRUDELIA Crudelia (Cruella in originale) di Craig Gillespie cattura l'immaginario di tutti gli appassionati del mondo Disney, come di quelli abituati a toni più dark e cupi: un'operazione commerciale di altissimo valore, oltre che una pellicola ben fatta, soprattutto nello script e nelle ottime interpretazioni di Cruella (Emma Stone) e Beatriz (Emma Thompson), oltre che nelle riuscitissime ambientazioni

FALLING STORIA DI UN PADRE diretto da Viggo Mortensen, è un dramma familiare che racconta la storia di John Petersen (Viggo Mortensen), un uomo gay, che vive a Los Angeles con il compagno Eric (Terry Chen) e la figlia adottiva Monica. Quando suo padre Willis (Lance Henriksen), ormai anziano, si trasferisce dalla sua fattoria a casa del figlio per trascorrere i suoi ultimi anni di vita in compagnia, John e la sua famiglia si ritroveranno a dover fare i conti con il carattere duro e conservatore dell'anziano. Tornare a vivere insieme dopo tanti anni di lontananza, non sarà certo facile per padre e figlio, ma a complicare la situazione saranno i loro mondi completamente opposti che finiranno per cozzare l'uno contro l'altro.



COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 il secondo capitolo della commedia che vede protagonisti l'intellettuale radical chic Giovanni che vive nel centro storico di Roma e l'ex cassiera tatuata Monica residente in periferia.Le vicende si svolgono tre anni dopo la fine della storia d'amore tra Giovanni e Monica, che come i due avevano previsto ha avuto vita breve, è durata proprio come un gatto in tangenziale. Monica è finita in carcere, a causa delle gemelle. Le vite di Monica e Giovanni quindi si scontrano - invece che "incontrano" - di nuovo, ma come finirà questa volta? Ci sarà un riavvicinamento tra i due o Giovanni resterà insieme alla sua nuova fiamma, Camilla

JODOROWKY'S DUNE L'affascinante documento che esplora la genesi di una delle più grandi epopee del cinema mai esistita: l'adattamento del regista di culto Alejandro Jodorowsky del romanzo di fantascienza Dune di Frank Herbert, un film epico, la prima versione in assoluto su grande schermo del romanzo che avrebbe segnato un punto di svolta per il mondo cinematografico, ma che purtroppo non vide mai la luce e restò incompiuto.

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema per L'ARENA PIAZZA EUROPA il botteghino è presso Urp ( Ufficio Relazioni con il Pubblico ) Piazza Europa 1 a partire dalle ore 19.00 Per il CINEMA IL NUOVO LA SPEZIA E ASTORIA LERICI la cassa apre alle ore 20.15 IL NUOVO -ASTORIA-GARIBALDI anche su piattaforma , MioCinema approda sulle principali App per permettere al pubblico una visione superiore e di qualità. Sarà possibile accedere comodamente alla piattaforma MioCinema attraverso tutti i dispositivi iOS, LG Smart TV, Android Smart TV, Android Mobile. MioCinema è disponibile su Android Tv, Amazon Fire tv App, e Samsung Tizen Tv. per poter usufruire di tutti i nuovi servizi di MioCinema il sito www.miocinema.com, vai nella sezione REGISTRAMI. La registrazione è completamente gratuita, Non comporta alcun costo e Non è un servizio in abbonamento. Per poter noleggiare un film ci si registra una prima volta e si sceglie IL NUOVO LA SPEZIA-ASTORIA LERICI-GARIBALDI CARRARA