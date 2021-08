Giani in visita ai siti produttivi di Baker Hughes-Nuovo Pignone di Massa e Avenza

Altre notizie brevi

giovedì, 26 agosto 2021, 15:34

La sezione G. Mazzini del Partito Repubblicano Italiano di Massa da sempre sensibile ai temi che riguardano le libertà individuali ed il diritto della libertà finale chiede che il parlamento Italiano dia una legge ai suoi cittadini che consenta loro di scegliere il proprio destino: "Invitiamo i cittadini massesi a...

giovedì, 26 agosto 2021, 13:46

Nuovo appuntamento per il fortunato volume Vetrine massesi di Dino Del Giudice che verrà presentato al Bagno Carlo Rossi di Marina di Massa sabato 28 agosto alle 18.

giovedì, 26 agosto 2021, 13:32

È iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2021 di con-vivere Carrara Festival. Lunedi scorso, 23 agosto, sono partite le prenotazioni per poter assistere agli eventi del festival. E subito si sono registrati numeri incredibili: nel primo giorno, oltre mille prenotati in poche ore.

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:53

A Fivizzano prosegue il braccio di ferro rovente tra maggioranza e opposizione in merito alla protesta della minoranza che non si era presentata in aula, durante l'ultimo consiglio comunale. Prende la parola di nuovo il Pd:"Nell'ultimo consiglio comunale svoltosi il 17 agosto non possiamo che prendere atto della quasi totale...

mercoledì, 25 agosto 2021, 16:29

“L’unica strada risolutiva per fronteggiare il problema Covid e per fermare le varianti del virus è rappresentata dalla vaccinazione - afferma il direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Maria Letizia Casani - e quindi rivolgo l’invito a tutti i cittadini che ancora non l’hanno fatto a pianificare quanto prima la somministrazione...

mercoledì, 25 agosto 2021, 15:56

Confagricoltura Toscana esprime il suo cordoglio per la scomparsa dopo brevissima malattia del vicepresidente Giuseppe Bicocchi.

martedì, 24 agosto 2021, 16:37

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 24 agosto 2021, 15:36

ASMIU comunica che dal 30 agosto al 11 settembre sarà aperto un Infopoint presso il parcheggio del campo sportivo di Turano, in Via Aurelia Sud angolo Via S. Remigio di Sopra ai fini della distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona Turano e La Rocca.

martedì, 24 agosto 2021, 15:06

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, vuole esprimere pubblicamente la propria solidarietà al dirigente Della Pina: “Nel ribadire la piena fiducia al dirigente Fernando Della Pina, nonché Comandante della Polizia Municipale di Massa, senza entrare nel merito della vicenda giudiziaria, nel pieno rispetto del lavoro della Magistratura tuttora in corso,...

lunedì, 23 agosto 2021, 23:08

L'associazione "Organ in progress" ha organizzato per venerdì 27 agosto alle 21.15 presso la chiesa della Misericordia di Massa il Concerto d'Organo del M° Maurizio Mancino, con musiche di B. Storace, B. Pasquini, A. Scarlatti, A. Corelli, B. Galuppi, G. Valerj, F.