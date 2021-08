Giovani Democratici: "Condanniamo la violenza di Marina di Carrara, ma non generalizziamo sui giovani"

lunedì, 16 agosto 2021, 23:01

Presa di posizione da parte dei Giovani Democratici di Carrara, nei confronti degli atti di violenza accaduti a Marina di Carrara, nelle ultime ore: Come Giovani Democratici vorremmo condannare fermamente questi gesti. Questi avvenimenti purtroppo sono sempre più frequenti, ma ci troviamo in obbligo di far notare come non si debba generalizzare sulla fascia più giovane dei cittadini di Carrara. Ricordiamo che esiste però tutta un'altra fetta di giovani che decide di divertirsi in tranquillità e senza eccessi.La vera soluzione per questo tipo di eventi sta proprio nel comprendere le necessità dei più giovani e fornire un supporto che molto probabilmente non ci è mai stato offerto.