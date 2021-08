il 26 agosto riapre il Garibaldi Carrara

sabato, 21 agosto 2021, 10:42

Finalmente è tempo di tornare in sala. A due mesi esatti dalla chiusura estiva, il cinema Garibaldi Carrara riapre le porte, pronto ad accogliere il suo pubblico da giovedi 26 agosto. E sarà una riapertura sotto il segno della spensieratezza e del divertimento.



Al Garibaldi Carrara COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIO DI MORTO



A distanza di quattro anni dall'ultima volta, è pronta a tornare al cinema la banda composta da Paola Cortellesi, Antonio Albanese, le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa ed il regista Riccardo Milani. Ad accoglierli, questa volta, c'è un Italia diversa, ulteriormente ferita e spaccata rispetto a qualche anno fa, ma altrettanto desiderosa di sorridere e distrarsi. In fondo una risata è gratis e, solitamente, risulta accessibile a tutti, senza distinzioni sociali. Ecco perché Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto rappresenta ciò di cui da oltre un anno si aveva bisogno, ovvero la possibilità di tornare ad unirsi, un po' come fa la Nazionale di calcio, per sorridere e lasciarsi andare ad un'ora e mezza di spensieratezza. Anche questa volta, però, il film offre al pubblico non solo risate ma anche la possibilità di imparare qualcosa e ragionare sulle tematiche drammatiche che, camuffate da commedia, trovano ampio spazio nell'opera.

Orari Spettacoli :

Giovedi 26 Agosto

ORE 21 00 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIO DI MORTO (In contemporanea Nazionale)



Venerdi 27 Agosto

ORE 21 00 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIO DI MORTO (In contemporanea Nazionale)

Sabato 28 Agosto

ORE 21 00 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIO DI MORTO (In contemporanea Nazionale)



Domenica 29 Agosto

ORE 18.00-20.30 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIO DI MORTO (In contemporanea Nazionale)

Lunedi 30 Agosto

ORE 21 00 COME UN GATTO IN TANGENZIALE 2 RITORNO A COCCIO DI MORTO (In contemporanea Nazionale)



Martedi 31 Agosto

RIPOSO

Dopo mesi di attesa arriva anche il GRANDE CINEMA di Qualità del Garibaldi Carrara

A settembre sono previsti il film dai maggiori festival, Da Venezia QUI RIDO IO il film diretto da Mario Martone, è incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo. Scarpetta è stato una figura chiave del teatro italiano, che ha messo in scena opere diventate presto elementi storici saldi nella cultura nostrana e che l'hanno consacrato come uno dei grandi maestri della risata del Bel Paese. Dal Festival di Cannes MARX PUO' ASPETTARE della Palma d'Oro Marco Bellocchio un document(ari)o straordinario, sintesi del cinema di Marco Bellocchio e al contempo rivelazione profondamente intima della personalità del regista e di "quel manicomio che era la nostra casa", dove "ognuno pensava a se stesso". si prosegue con l'Evento JODOROWSKY'S DUNE il documentario che racconta il capolavoro mai realizzato del regista visionario Alejandro Jodorowsky. Ma non finisce qui. A metà settembre IL MATRIMONIO DI ROSA una brillante commedia sull'importanza di amare se stessi con la giusta misura. Torna al cinema anche Nanni Moretti con il suo TRE PIANI L'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, con un cast di eccezione con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio. Non manca la grande arte con RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, la prestigiosa retrospettiva dedicata al genio rinascimentale nelle sale delle Scuderie del Quirinale di Roma. E poi la grande musica, a fine settembre. Per celebrare il 25° anniversario del live degli Oasis al Knebworth Park arriva nei cinema di tutto il mondo. il loro attesissimo documentario cinematografico OASIS KNEBWORTH 1996. Dopo quasi due anni senza eventi live di rilievo praticamente in ​​nessuna parte del mondo, l'uscita cinematografica di Oasis Knebworth 1996 il 27, 28, 29 settembre si trasformerà in un potente promemoria per i fan vecchi e nuovi, per rivivere l'euforia e il senso di unione e condivisione che solo un grande concerto può regalare.

Non resta dunque che venire al cinema e ritrovare, condividendole, quelle emozioni che parevano perdute. Al via anche la nuova campagna abbonamenti e tesseramenti.