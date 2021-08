"Il Futuro di Tresana" chiede al sindaco chiarimenti su selezione personale

Altre notizie brevi

martedì, 31 agosto 2021, 13:56

Un importante successo viene presentato Al Cinema Garibaldi Carrara. Marco Bellocchio è il regista del film "Marx può aspettare", che sarà in programma dal 2 al 6 settembre con i seguenti orari giovedi 2-venerdi 3-sabato 4 ore 21.00 domenica 5 settembre ore 18.00 e 20.30 e lunedi 6 settembre ore 21.00. Bellocchio...

martedì, 31 agosto 2021, 13:54

GAIA S.p.A, Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua in lunigiana nei comuni di Fosdinovo e Mulazzo (MS). Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno venerdi 08 Ottobre 2021.

martedì, 31 agosto 2021, 13:50

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 30 agosto 2021, 18:17

In linea con le indicazioni della Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana nord ovest, a partire da oggi (lunedì 30 agosto) e per i prossimi giorni ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutti i suoi hub , capillarmente distribuiti sul territorio aziendale.

lunedì, 30 agosto 2021, 17:03

Il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli si rivolge all'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi per intervenire, con urgenza, su due grandi problemi molto frequenti: il tappo del Frigido e le tubature tappate.

lunedì, 30 agosto 2021, 14:55

«Sappiamo bene che quello della variante Aurelia è un progetto di cui notoriamente nel nostro territorio si discute da oltre trent'anni, ma è anche vero che negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti importanti per la definizione della questione.

lunedì, 30 agosto 2021, 13:43

La località di San Carlo è da sempre conosciuta per i benèfici effetti terapeutici delle sue acque. La zona e la vicina stazione termale come pure la salutare acqua devono il suo nome a San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, che secondo la tradizione, alla metà del Cinquecento trovandosi a...

lunedì, 30 agosto 2021, 12:48

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Arena Astoria Lerici e Piazza Europa, dal 1 al 8 settembre, con tanto di descrizione dei film proiettati:Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIAARENA ASTORIA LERICICINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 1 Settembre Ore 21.00 COME UN GATTO...

lunedì, 30 agosto 2021, 11:04

La circolazione viene interrotta sulle Sp 43 della Zona industriale, Sp 3 Massa-Avenza e Sp 48 del mare, nei comuni di Massa e Carrara, dalle ore 21 del 31 agosto alle ore 01 dell'1 settembre 2021.

domenica, 29 agosto 2021, 09:22

Così il consiglio direttivo del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano: "L'uso dei pascoli, dei boschi e in genere dei beni collettivi nell'area del monte Cusna è particolarmente importante, sia in riferimento alla gestione dei soprassuoli e dell'ambiente, sia in riferimento alla relazione con il crescente uso escursionistico e turistico e alla...