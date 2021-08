"In 500 sulla battigia" denunciano la grave incuria delle spiagge libere

domenica, 8 agosto 2021, 09:04

Un gruppo dal nome piuttosto curioso "In 500 sulla battigia", in un comunicato, evidenziano il grave stato di incuria in cui versano le spiagge libere di Marina di Massa, ritenute sporche e inadeguate ad ospitare bagnanti locali e turisti che per svariati motivi, non desiderano accedere ai lidi privati: "Insomma - affermano - quello che noi fruitori delle libere proviamo ogni volta andiamo in spiaggia è una sensazione di assoluto sgomento per essere, anche quest'anno, considerati cittadini di serie b. Ovviamente quanto da noi riferito non è lamentela sterile e pretestuosa ma il riassunto di una situazione che sta diventando davvero insostenibile, come documentato da un video girato, proprio nei giorni scorsi, su ogni spiaggia libera del litorale massese e visibile sul gruppo fb "In 500 sulla battigia. Al mare solo chi può pagare un ombrellone?".



Non c'è molto da aggiungere-prosegue- se non un paio di domande, la prima. è: ma voi amministratori ci siete mai stati in una delle nostre libere? Crediamo di no e, a questo punto, lo speriamo, perché verificarne le condizioni e non far nulla per renderle accessibile sarebbe la conferma del fatto che davvero esistono cittadini a valenza differenziata. L'altra domanda è: siete proprio sicuri che i cittadini siano felici di "risparmiare" sulla cura di un bene comune a cui tutti dovremmo poter accedere in libertà e sicurezza salvo poi sborsare euro 346.581,81 per un intervento di riprofilatura stagionale della spiaggia destinato ad essere utile, o inutile, soltanto ad alcuni stabilimenti balneari?"