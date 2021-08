Incidente a Filattiera: il tempo avverso impedisce a Pegaso di alzarsi, il soccorso arriva in ambulanza

Altre notizie brevi

martedì, 3 agosto 2021, 14:15

La direzione comunale del Pd di Carrara, in una nota stampa, richiama sulla necessità di aprire una nuova stagione politica, soprattutto in vista delle elezioni 2022: "Lavoriamo per scegliere una candidatura che superi una troppo lunga stagione di stagnazione politica, programmatica e amministrativa e che punti decisamente sulla partecipazione e...

lunedì, 2 agosto 2021, 17:41

ASMIU ringrazia Misericordia San Francesco Massa per aver concesso gli spazi per realizzare l'Infopoint relativo alla distribuzione delle tessere per le nuove isole ecologiche automatizzate e per la nuova zona di raccolta domiciliare.Con l'occasione ricordiamo a coloro i quali non hanno potuto recarsi all'Infopoint che presso la nostra sede è...

lunedì, 2 agosto 2021, 15:27

Giovedì 5 agosto, alle 21.00, ad Avenza nel Giardino di Casa Pellini, sotto la Torre di Castruccio Castracani, si terrà la presentazione di Figli d'Arte, il nuovo libro di Renato de Rosa.Si tratta di un'opera molto cara all'autore, perché è il frutto di sei anni di ricerche genealogiche e artistiche...

sabato, 31 luglio 2021, 22:25

"Di fronte ad una situazione sanitaria che vede, in maniera progressiva, lo smantellamento della sanità pubblica e territoriale occorre fare qualcosa. A nulla sono servite in queste anni le firme raccolte e le interrogazioni presentate in tutti gli organi e a tutti i livelli, dai Comuni alla Regione".

sabato, 31 luglio 2021, 18:56

Cosimo Maria Ferri interviene sulla vicenda di Carrara Fiere: Fiera IMM, approvare il bilancio è stato il minimo sindacale, un obbligo giuridico, sono mancati però una seria autocritica del Comune di Carrara e della Regione Toscana, idee e progetti per il futuro.

venerdì, 30 luglio 2021, 14:28

Progetto dell’Idrovora di Poveromo, il Consorzio protagonista e motore di un nuovo percorso di partecipazione, che coinvolgerà cittadini e associazioni.

venerdì, 30 luglio 2021, 14:08

Lunedì 2 agosto, alle ore 21.00, nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi a Carrara, è in programma la conferenza del Professore Angelo Gemignanisul tema i disagi del Covid tra stress e distanza. Combattiamoli insieme! L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica,...

giovedì, 29 luglio 2021, 19:15

Italia Nostra sezione Massa-Montignoso scrive al sindaco Francesco Persiani: perché il concorso di idee per il Pomario è stato anticipato di un mese, al 16 agosto? Chiede l'associazione lamentando una procedura scorretta nei confronti di chi pensava di avere maggiore tempo a disposizione vale a dire fino al 15 settembre come...

giovedì, 29 luglio 2021, 15:28

A causa di diversi casi di positività riscontrati tra gli orchestrali nel corso degli ultimi giorni, l’Orchestra del Kazakhstan non ha potuto intraprendere l’attesa tournée in Italia; il concerto previsto per il 1 agosto presso il Parco di Villa Rinchiostra non verrà pertanto effettuato.

giovedì, 29 luglio 2021, 12:26

Da domani, 30 luglio, prende il via nella piazzetta dei Ronchi “Il baule della nonna”, la mostra rassegna del riuso e dello sbaratto con bancarelle di antiquariato e vintage. Inoltre saranno presenti i collezionisti di filatelia e numismatica.