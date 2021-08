La Lega dà il benvenuto al nuovo Gruppo Consiliare “Massa civica”

Altre notizie brevi

mercoledì, 11 agosto 2021, 17:39

La fiera di San Rocchino? Anche per l'estate 2021 – il tradizionale appuntamento al Cinquale per salutare l'estate e abbracciare l'anno che viene – ci sarà.

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:14

Pietro De Trovato membro del Coordinamento Comunale Forza Italia, in un comunicato, denuncia la situazione dell'aeroporto di Marina di Massa che si trascina ormai da molto tempo: uno stato di evidente traduratezza che portano De Trovato a fare alcune amare considerazioni: "La prima - afferma - la più evidente, è che...

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:00

Al fine di effettuare interventi di manutenzione straordinaria presso i locali che ospitano il Check-point in viale XX Settembre, località Stadio a Carrara, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del punto info per alcuni giorni, in attesa della conclusione degli interventi che dovrebbe risolversi a breve.

martedì, 10 agosto 2021, 18:25

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 Massa torna protagonista della terza edizione del Premio Mercurio d’Argento, che anche quest’anno coinvolgerà Marina di Massa e il centro storico con gli appuntamenti in programma: il concorso dedicato ai compositori di musica per l’immagine, i workshop con alcuni dei più giovani e...

martedì, 10 agosto 2021, 18:11

Incidente in moto intorno alle 17.00 in prossimità della variante di Gassano, nel comune di Fivizzano.

martedì, 10 agosto 2021, 17:45

Stamani si è tenuta l’assemblea dei soci della società in house Master Srl che aveva, all’interno dell’ordine del giorno, la nomina del nuovo Amministratore Unico, a causa della scadenza del Dott. Panesi Corrado. La scelta per il triennio che verrà è ricaduta sul Dott.

martedì, 10 agosto 2021, 15:45

Anche l’edizione di quest’anno di con-vivere Carrara Festival, che si terrà dal 9 al 12 settembre,avrà uno spazio dedicato ai bambini con numerosi appuntamenti a loro dedicati nei quattro giorni del Festival. Il tema di questa edizione sarà “Cura”e nasce innanzitutto dalla volontà di continuare l’indagine sugli elementi fondanti il...

martedì, 10 agosto 2021, 14:58

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 3 a lunedì 9 agosto, sono 1.593 di cui 1.524 non vaccinati (pari al 95%), 28 solo con prima dose (pari al 2%) e 41 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%). Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 1.578.

martedì, 10 agosto 2021, 14:57

L’iniziativa del progetto “GiovaniSìVaccinano in spiaggia” proseguirà dal 13 agosto lungo la costa toscana della Nord Ovest. Oggi, intanto, il camper, adeguatamente attrezzato per somministrare i vaccini anti Covid prenotati sul portale regionale, ha fatto tappa a Fonteblanda, una frazione del Comune di Orbetello in provincia di Grosseto, dove si...

martedì, 10 agosto 2021, 13:14

I cosiddetti Pabe sono al centro di comunicato da parte del partito della Rifondazione Comunista di Massa: "Troviamo normale che l'amministrazione racconti la "sua" verità suiPABE e sull'inquinamento delle sorgenti - scrive - ma è una loro narrazione smentita da loro stessi, da quello che hanno messo nero su bianco".