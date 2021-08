La rassegna “Salotti d’Autore e Salotti di Dante” prosegue lunedì 9 agosto con Alvise Lazzareschi

Altre notizie brevi

venerdì, 6 agosto 2021, 16:31

In arrivo sulla spiaggia della Green Beach "Io, l'Altro", ovvero la rassegna cinematogratica d'autore gratuita con quattro nuovi appuntamenti da non perdere.

venerdì, 6 agosto 2021, 16:05

Per l'estate 2021 la Lunigiana sceglie la cultura. Molte e varie inziative, che spaziano dal canto alla Festa del libro, dal 'Bancarel’vino' alle Celebrazioni dantesche, che saranno il cuore del programma, animeranno le 33 frazioni del comune di Mulazzo (MS)."La Lunigiana - ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani -...

venerdì, 6 agosto 2021, 14:24

Il gruppo consiliare del Pd di Massa attacca Stefano Benedetti: Le parole del presidente del Consiglio comunale meritano un solo aggettivo: vergognose. E' ormai palese l'assoluta inadeguatezza di un simile personaggio a presiedere la più alta assise cittadina.

venerdì, 6 agosto 2021, 14:23

Il nuovo contributo forfettario è una mano tesa concreta verso le attività economiche danneggiate dal crollo del ponte di Albiano Magra e dall'isolamento che ne è conseguito.

venerdì, 6 agosto 2021, 14:13

Il simposio ha lo scopo di far dialogare tra loro artisti diversi che lavoreranno il marmo ed altri materiali creando sinergie uniche ed originali. Gli spettatori potranno quindi assistere al lavoro di ogni scultore cogliendo ciò che sta dietro alla realizzazione dell'opera, dalla materia prima vergine alla scultura finita.

giovedì, 5 agosto 2021, 19:13

"Ottima notizia anche per la nostra provincia. Tante risorse per progetti cofinanziati dal Governo relativi ad un bando di 700 milioni per asili nido, scuole dell’ infanzia e centri polifunzionali per servizi alle famiglie. Serve un ulteriore atto formale ma questo è l’elenco dei comuni che vedranno i loro progetti...

giovedì, 5 agosto 2021, 16:52

Incontro a Palazzo Ducale stamani con gli Assessori regionali Leonardo Marras, Monia Monni, Alessandra Nardini, il Consigliere regionale Giacomo Bugliani, le Amministrazioni di Massa e Carrara, parti sociali e associazioni di categoria per il tavolo provinciale per la ripresa e il rilancio di Massa-Carrara.

giovedì, 5 agosto 2021, 13:40

Con l’intesa raggiunta nel corso della Conferenza Stato-Regioni è stata stabilita la ripartizione del fondo complementare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il settore portuale.

giovedì, 5 agosto 2021, 13:39

L'amministrazione comunale ha aderito all’invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Prefettura di Massa-Carrara a ricordare i connazionali caduti sul lavoro in patria e all’estero, in occasione della ricorrenza della Giornata del sacrifico del lavoro italiano nel mondo, istituita in memoria della tragedia di Marcinelle.

giovedì, 5 agosto 2021, 13:33

