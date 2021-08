L'amministrazione comunale alla presenza della famiglia Lassiri e delle autorità, commemora la tragedia avvenuta un anno fa

Altre notizie brevi

venerdì, 27 agosto 2021, 14:40

Per la serata finale del Premio Mercurio d'argento di sabato 28 agosto ore 21.30 in piazza Aranci, si comunica che gli utenti che hanno prenotato il biglietto, potranno ritirare il tagliando di ingresso, a partire dalle ore 18, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico situato al piano terra del comune di Massa.

venerdì, 27 agosto 2021, 13:31

Si inaugura sabato 28 agosto alle 18 "Ritorno a Carrara: 2011-2021", collettiva di pittura al Battistero del Duomo di Carrara.

venerdì, 27 agosto 2021, 13:25

Domenica 29 agosto a Marina di Massa presso l’Aeroporto di Cinquale Duncan Eventi presenta: “Che Coppia Noi Tre” con Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paoloantoni.

venerdì, 27 agosto 2021, 13:24

La circolazione viene interrotta sulle Sp 43 della Zona industriale, Sp 3 Massa-Avenza e Sp 48 del mare, nei comuni di Massa e Carrara, dalle ore 21 del 30 alle ore 01 del 31 agosto 2021.

venerdì, 27 agosto 2021, 13:17

Il grave problema dell'erosione della costa, che affligge, come in tutta Italia, anche il litorale massese, è al centro della proposta a firma della lista civica Persiani sindaco Amministrare Massa, nella quale si invita sindaco e giunta a istituire un tavolo istituzionale, composto da rappresentanti della Provincia, Regione, Ministero della Transizione...

giovedì, 26 agosto 2021, 15:34

La sezione G. Mazzini del Partito Repubblicano Italiano di Massa da sempre sensibile ai temi che riguardano le libertà individuali ed il diritto della libertà finale chiede che il parlamento Italiano dia una legge ai suoi cittadini che consenta loro di scegliere il proprio destino: "Invitiamo i cittadini massesi a...

giovedì, 26 agosto 2021, 13:46

Nuovo appuntamento per il fortunato volume Vetrine massesi di Dino Del Giudice che verrà presentato al Bagno Carlo Rossi di Marina di Massa sabato 28 agosto alle 18.

giovedì, 26 agosto 2021, 13:32

È iniziato il conto alla rovescia per l'edizione 2021 di con-vivere Carrara Festival. Lunedi scorso, 23 agosto, sono partite le prenotazioni per poter assistere agli eventi del festival. E subito si sono registrati numeri incredibili: nel primo giorno, oltre mille prenotati in poche ore.

mercoledì, 25 agosto 2021, 18:00

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha visitato oggi il sito produttivo di Baker Hughes-Nuovo Pignone di Massa e il cantiere per l’assemblaggio di grandi moduli industriali di Avenza (Carrara). I due siti dipendono dalla sede di Firenze, centro decisionale globale del business Turbomachinery & Process Solutions (TPS), uno...

mercoledì, 25 agosto 2021, 17:53

A Fivizzano prosegue il braccio di ferro rovente tra maggioranza e opposizione in merito alla protesta della minoranza che non si era presentata in aula, durante l'ultimo consiglio comunale. Prende la parola di nuovo il Pd:"Nell'ultimo consiglio comunale svoltosi il 17 agosto non possiamo che prendere atto della quasi totale...