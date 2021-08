Lista civica Amministrare Massa: " Un tavolo istituzionale contro l'erosione della costa"

venerdì, 27 agosto 2021, 13:17

Il grave problema dell'erosione della costa, che affligge, come in tutta Italia, anche il litorale massese, è al centro della proposta a firma della lista civica Persiani sindaco Amministrare Massa, nella quale si invita sindaco e giunta a istituire un tavolo istituzionale, composto da rappresentanti della Provincia, Regione, Ministero della Transizione Ecologica, operatori economici, balneari, associazioni di categoria, industriali, sindacati per mantenere alta l'attenzione sulla problematica inerente il fenomeno erosivo della costa apuana, a intraprendere un percorso sia a livello nazionale che regionale, teso a ottenere il rimpiazzo degli importi definanziati, somme necessarie a risolvere in maniera definitiva il tema dell'erosione e per tutelare in maniera adeguata sia la costa sia il turismo Apuano e infine a farsi portavoce presso le istituzioni affinché la costa venga messa in sicurezza. Questa proposta giunge a seguito del sopralluogo fatto a suo tempo dall'assessore Monni, dopo l'alluvione del 2020, nel corso del quale era stato proposta una task force per combattere l'erosione e, soprattutto, la proposta è stata lanciata dalla lista, anche alla luce del spostamento dei ventidue milioni previsti per la messa in sicurezza del tratto fra la foce del Frigido e il Lavello, su altri progetti, a seguito di un accordo tra Regione Toscana e Ministero dell'ambiente.