Lucchetti (Forza Italia): "L'amministrazione Comunale di Filattiera non usi il velox per far cassa"

Altre notizie brevi

giovedì, 19 agosto 2021, 15:49

Faranno tappa a Massa, nella giornata di sabato 21 agosto, i camminatori partiti a metà giugno da Canterbury e diretti a Roma, per la marcia-evento “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!” organizzata dall’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF in occasione del 20° anniversario della sua fondazione e...

giovedì, 19 agosto 2021, 15:48

Tra pochi mesi la Valle di Renara sarà coperta dalla telefonia mobile. L’amministrazione comunale, tramite il settore Ambiente e Innovazione tecnologica dell’assessore Paolo Balloni, dopo aver siglato un accordo con la compagnia telefonica Iliad che stabilisce tempi certi per la realizzazione della infrastruttura necessaria a rispondere alle esigenze della cittadinanza...

giovedì, 19 agosto 2021, 14:01

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest rende noto che intende ricercare un immobile/porzione di immobile in locazione passiva, nel Comune di Aulla, per adibirlo a sede delle attività ora svolte presso l’immobile attualmente occupato dal Centro minori e famiglie, affinché possa essere garantita una migliore ubicazione territoriale delle stesse.

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:49

La mannaia del covid si è abbattuta sulle feste e le sagre: il Pd di Massa Carrara, con rammarico, ha annunciato che per il secondo anno consecutivo, non si terrà il tradizionale appuntamento della festa dell'unità, decisione presa anche per salvaguardare il personale impiegato nell'organizzazione e nelle cucine.

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:47

Riccardo Bruschi di Forza Italia Carrara, in una nota stampa, ha evidenziato l'esistenza di un bando di gara della regione Toscana, finalizzato a coinvolgere giovani ed associazioni del terzo settore, per progetti che abbiano come soggetto la legalità, finalizzato anche alla prevenzione di atti di criminalità: il bando ha una...

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:44

La scrittrice dialogherà con Silvia Cervia nell'ambito della rassegna 'con-vivere prima(e)dopo' al giardino di Palazzo Binelli giovedì 26 agosto.

mercoledì, 18 agosto 2021, 17:42

Un gruppo di associazioni facenti capo a TAM CAI Massa, Italia Nostra, GRIG e La Pietra Vivente, in un comunicato, si interrogano sulla concessione fatta dall'amministrazione all'imprenditore Turba, su una cava nei pressi del passo del Vestito: "Infatti era stato approvato un piano estrattivo - scrivono - che interessava anche...

mercoledì, 18 agosto 2021, 14:50

«"La Repubblica tutela la salute e garantisce cure gratuite agli indigenti". Questo è scritto nella Costituzione italiana, anche se qualcuno evidentemente non la pensa così, visto che da anni ormai si vede come la politica e le istituzioni preferiscano inseguire le imposizioni sul risparmio piuttosto che la tutela della salute.

martedì, 17 agosto 2021, 16:35

Il mercato di Cinquale anche d'inverno, anzi un po' di più.

martedì, 17 agosto 2021, 14:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i nuovi casi positivi, da martedì 10 a lunedì 16 agosto, sono 1.837 di cui 1.731 non vaccinati (pari al 95%), 36 solo con prima dose (pari al 2%) e 60 vaccinati con ciclo completo (pari al 3%).