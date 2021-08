Mercoledì a Fosdinovo incontro sul turismo sostenibile con Riccardo Canesi

Altre notizie brevi

lunedì, 9 agosto 2021, 16:02

L'Automobile Club Massa Carrara e l'Autoscuola Pontremolese avviano un'importante collaborazione per portare sul territorio della città di Pontremoli i valori e i principi educativi del metodo di formazione Aci ready2go, improntato alla guida sicura e al rispetto delle regole di solidarietà sulla strada.

lunedì, 9 agosto 2021, 16:01

Martedì 10 agosto, alle ore 18.30, in Piazza Camposanto Vecchio nel borgo di Fosdinovo Simonetta Agnello Hornby a colloquio con Alberto Rollo esploreranno l’universo narrativo della scrittrice e dei suoi personaggi e gusti di famiglia; dalla Mennulara, protagonista del suo romanzo d’esordio alla saga della famiglia Sorci che anima l’ultimo...

lunedì, 9 agosto 2021, 15:51

L’amministrazione comunale di Carrara informa che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni ai servizi di trasporto e mensa per l’ anno scolastico 2021/2022, rivolti agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

lunedì, 9 agosto 2021, 15:50

Al via martedì 10 agosto il nuovo progetto dell’amministrazione comunale, dedicato ai più piccini e finalizzato a promuovere la cultura letteraria nelle fasce di età più giovani. Il Comune ha realizzato questa nuova rassegna che prevede la diffusione pubblica, a mezzo filodiffusione, di estratti di opere in versione digitale dedicate...

lunedì, 9 agosto 2021, 15:42

Nasce oggi il nuovo Gruppo Consiliare denominato “Massa Civica”, composto dai consiglieri Roberta Dei, Sergio Menchini e GiovanBattista Ronchieri. I tre consiglieri hanno storie personali e politiche diverse, ma che affondano in radici comuni: Il minimo comune denominatore di questa nuova realtà politica è il riconoscersi nei valori liberaldemocratici, su cui...

lunedì, 9 agosto 2021, 14:02

Il sistema è già operativo e sicuramente alcuni cittadini lo hanno già utilizzato quando si è trattato di pagare visite specialistiche o esami. Da alcuni giorni, infatti, in tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest è possibile richiedere agli sportelli Cup il modulo "Avviso di pagamento Pago Pa" e...

domenica, 8 agosto 2021, 14:00

Si anima il comune di Filattiera, proponendo diversi eventi per offrire la possibilità di stare insieme e passare delle piacevoli serate estive.Troviamo diverse serate che soddisfano tutti i gusti a partire dal festival folk con direttore artistico Eddy Mattei e con la presenza di artisti di fama nazionale.Due serate dedicate...

domenica, 8 agosto 2021, 09:04

Un gruppo dal nome piuttosto curioso "In 500 sulla battigia", in un comunicato, evidenziano il grave stato di incuria in cui versano le spiagge libere di Marina di Massa, ritenute sporche e inadeguate ad ospitare bagnanti locali e turisti che per svariati motivi, non desiderano accedere ai lidi privati: "Insomma...

domenica, 8 agosto 2021, 09:03

Continuano le serate all'insegna del bel canto con un nuovo appuntamento di OPERA LUNAE, il festival di lirica e musica in Lunigiana.

sabato, 7 agosto 2021, 10:25

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Il Nuovo, Arena Lerici, P.zza Europa, dal 9 al 15 agosto, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate: