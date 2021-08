Mobilità: nuova linea di trasporto pubblico a Montignoso

Altre notizie brevi

sabato, 14 agosto 2021, 09:14

Domenico Piedimonte di Forza Italia Massa, chiede all'amministrazione, tramite una nota stampa, di tutelare le piste ciclabili: "Circa dieci anni fa-, scrive - il centro destra unito ha fatto di tutto per liberare dai banchetti la pista ciclabile dei Ronchi, un esperimento che aveva dimostrato di rovinare anche le aiuole...

giovedì, 12 agosto 2021, 16:31

Da lunedì 16 agosto la fascia d’età 12-18 anni potrà vaccinarsi anche senza prenotazione. E’ quanto indicato dal generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, in una lettera inviata alle Regioni e alle Province Autonome, per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e anche...

giovedì, 12 agosto 2021, 14:34

I socialisti dei paesi a monte di Carrara, a firma di Davide Zubbani, in una nota stampa, criticano l'amministrazione pentastellata per la gestione della zona di Campocecina, luogo molto amato dai carrarini, molti dei quali lo scelgono come meta per ferragosto, per il tradizionale pic nic al fresco e lontano...

mercoledì, 11 agosto 2021, 19:17

In consiglio comunale a Massa si è costituito un nuovo Gruppo consiliare. Si tratta di “Massa Civica e il gruppo consiliare della Lega accoglie con favore la costituzione di questo nuovo Gruppo consiliare e auspica la più ampia collaborazione con l'Amministrazione da qui fino al termine del mandato elettorale: La...

mercoledì, 11 agosto 2021, 17:39

La fiera di San Rocchino? Anche per l'estate 2021 – il tradizionale appuntamento al Cinquale per salutare l'estate e abbracciare l'anno che viene – ci sarà.

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:14

Pietro De Trovato membro del Coordinamento Comunale Forza Italia, in un comunicato, denuncia la situazione dell'aeroporto di Marina di Massa che si trascina ormai da molto tempo: uno stato di evidente traduratezza che portano De Trovato a fare alcune amare considerazioni: "La prima - afferma - la più evidente, è che...

mercoledì, 11 agosto 2021, 14:00

Al fine di effettuare interventi di manutenzione straordinaria presso i locali che ospitano il Check-point in viale XX Settembre, località Stadio a Carrara, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del punto info per alcuni giorni, in attesa della conclusione degli interventi che dovrebbe risolversi a breve.

martedì, 10 agosto 2021, 18:25

Giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 Massa torna protagonista della terza edizione del Premio Mercurio d’Argento, che anche quest’anno coinvolgerà Marina di Massa e il centro storico con gli appuntamenti in programma: il concorso dedicato ai compositori di musica per l’immagine, i workshop con alcuni dei più giovani e...

martedì, 10 agosto 2021, 18:11

Incidente in moto intorno alle 17.00 in prossimità della variante di Gassano, nel comune di Fivizzano.

martedì, 10 agosto 2021, 17:45

Stamani si è tenuta l’assemblea dei soci della società in house Master Srl che aveva, all’interno dell’ordine del giorno, la nomina del nuovo Amministratore Unico, a causa della scadenza del Dott. Panesi Corrado. La scelta per il triennio che verrà è ricaduta sul Dott.