“Non si scava in zone di protezione speciale (Zps)”: così ha sentenziato il consiglio di Stato

domenica, 29 agosto 2021, 08:48

Il Consiglio di Stato, sede giurisdizionale (sezione Quarta), ha pronunciato la sentenza N. 05964/2021 REG. PROV. COLL. N. 06741/2020 REG. RIC., con la quale ha dato ragione al ricorso proposto dalle associazioni ambientaliste Mountain Wilderless Italia Onlus, Amici Della Terra Onlus, Verdi Ambiente e Società, VAS Onlus, Centro Guido Cervati,Centro Culturale La Pietra Vivente e Club Alpino Italiano, contro la Regione Toscana e il Ministero per le Attività Culturali e per il Turismo. Le associazioni hanno impugnato con ricorso straordinario, poi trasposto avanti il TAR per la Toscana, la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 37 del 27 marzo N. 06741/2020 REG.RIC. 2015, recante l’approvazione dell’atto di integrazione del PIT (Piano di Indirizzo Territoriale) con valenza di Piano paesaggistico, nella parte in cui consente l’apertura di nuove cave, la riattivazione di cave dismesse e l’ampliamento di cave esistenti nei bacini estrattivi siti all’interno del Parco naturale delle Alpi Apuane, in particolare nelle zone indicate come “Aree Contigue di Cava”. La sentenza del Consiglio di Stato, se da un lato consente l’escavazione all’interno delle c.d. “Aree Contigue di Cava”, enuncia in modo netto il principio giuridico che nelle Aree Contigue di Cava (ACC), sovrapposte a zone di tutela, “le nuove attività estrattive, la riattivazione delle cave dismesse, gli ampliamenti di attività estrattive esistenti e le variazioni di carattere sostanziale di attività esistenti non possano interferire con SIC, SIR e ZPS”. Pertanto, da oggi è certo che non esistono zone franche dove scavare, e questa è una vittoria fortemente voluta da tutte le associazioni ambientaliste sovvracitate.



Marco Murri