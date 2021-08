Psi Paesi a monte: "Grillini ultimi anche a Campocecina"

giovedì, 12 agosto 2021, 14:34

I socialisti dei paesi a monte di Carrara, a firma di Davide Zubbani, in una nota stampa, criticano l'amministrazione pentastellata per la gestione della zona di Campocecina, luogo molto amato dai carrarini, molti dei quali lo scelgono come meta per ferragosto, per il tradizionale pic nic al fresco e lontano dalle spiagge affollate.



"Fa piacere apprendere- scrivono- che, almeno quest'anno, l'area sarà presidiata da un ampio dispiegamento di forze dell'ordine per disciplinare gli accessi e i parcheggi e che si prevede di intervenire con risorse pubbliche per ripulire e rimediare ai danni causati dagli incivili che, purtroppo, non mancano mai. E' bene comunque ricordare che lo scorso anno il Sindaco e l'Amministrazione si sono fatti cogliere completamente impreparati all'evento e che hanno impiegato ben quattro anni per capire che tanti carraresi, e non solo, hanno l'abitudine di ritrovarsi sui prati alle pendici del Sagro per passare una giornata al fresco e in buona compagnia".



"Siamo lieti- concludono- che si stia predisponendo quanto necessario per controllare il traffico e la sosta e che si pensi anche a vigilare per impedire l'abbandono di rifiuti ma facciamo presente che lo scorso anno, a causa della sciatteria degli amministratori grillini, sono stati i paesani a lavorare volontariamente per raccogliere l'immondizia abbandonata".