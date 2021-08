Spettacolo "Tre passi con Dante" a San Caprasio

sabato, 28 agosto 2021, 15:29

Un Dante inedito, in parte misterioso, messo a confronto con i personaggi resi celebri nella sua opera: ce lo presenteranno venerdì sera nel chiostro di san Caprasio, Cinzia Della Ciana e Andrea Matucci, avvocato e scrittrice lei, docente di letteratura all’Università di Siena lui. Tre passi con Dante è il titolo di tre brevi copioni teatrali, più uno in appendice, in cui in ottica moderna, ma con rigore storico, si dà piena voce a personaggi che Dante aveva tenuto silenziosi. Tre “passi” : un viaggio che ripercorre il viaggio di un poeta e di un uomo, rivisitando i suoi luoghi più celebri, ma anche illuminandone gli angoli più nascosti. La serata sarà introdotta da Marina Pratici, delegata alla cultura del comune di Aulla ed è organizzata dagli Amici di San Caprasio, dal comune di Aulla, dal Liceo Classico di Aulla, in collaborazione con Centro Aullese di Ricerche e Studi Lunigianesi, Associazione “Il dialogo”, Associazione “Manfredo Giuliani”, Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Lunense - Centro Lunigianese Studi Danteschi, Cenacolo Artistico Letterario “Micheloni”, Associazione Etrusca Luni. La serata si svolgerà nel chiostro che conserva memorie malaspiniane: lì nel 1202 Corrado Malaspina l’Antico stipulò il primo tentativo di accordo con il vescovo di Luni e l’abbazia nel corso dei secoli ebbe numerosi Malaspina, religiosi e laici, come abati commendatario, l’ultimo ancora agli inizi del 1800. L’ingresso è gratuito e, nel rispetto delle normative Covid, è riservato ai possessori di Green pass. Sono disponibili 50 posti con prenotazione obbligatoria al 338 6426960 entro giovedì 2 settembre 2021