Telefonia mobile nella Valle del Renara: rilasciate le autorizzazioni per l’installazione della rete da parte di Iliad

giovedì, 19 agosto 2021, 15:48

Tra pochi mesi la Valle di Renara sarà coperta dalla telefonia mobile. L’amministrazione comunale, tramite il settore Ambiente e Innovazione tecnologica dell’assessore Paolo Balloni, dopo aver siglato un accordo con la compagnia telefonica Iliad che stabilisce tempi certi per la realizzazione della infrastruttura necessaria a rispondere alle esigenze della cittadinanza residente in quella parte della zona montana in termini di connettività, fruizione dei servizi internet e telefonia mobile, ha proceduto al rilascio delle autorizzazioni. Dopo molti anni, quindi, anche i residenti di Casania, Resceto, Redicesi, Guadine, Gronda potranno usufruire di questi servizi.

“Il risultato è ancora più importante in quanto l’amministrazione comunale si è fatta mediatrice tra le esigenze degli operatori telefonici e i vincoli urbanistici e ambientali esistenti che condizionavano il rilascio dei nulla osta da parte dei vari enti competenti” dichiara l’assessore Balloni. “Abbiamo concretizzato un percorso atteso da tantissimi anni. E’ un segnale importante per il rilancio della montagna in termini di sicurezza, del ripopolamento e del turismo perché i cittadini potranno accedere a servizi utili che diventano indispensabili soprattutto in momenti di emergenza, come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi mesi, in cui è diventato necessario lavorare o studiare da casa. Grazie al gentleman agreement siglato con Iliad, a seguito del rilascio delle autorizzazioni, possiamo anche contare su tempi certi per la realizzazione di tutta l’infrastruttura tecnologica; infatti nell’accordo si stabilisce che sia la rete di terra che l’antenna di montagna debbano essere eseguite entro sei mesi. Il confronto con Iliad, ma anche con altri operatori, è costante ed abbiamo individuato altre criticità che vorremmo risolvere come una migliore copertura per i paesi di Casette e Forno”.

Esprime soddisfazione anche la delegata alla montagna Giorgia Garau: “fin dai primi momenti del nostro insediamento abbiamo lavorato per far sì che fosse sviluppata la rete nelle zone montane, da sempre afflitte da gravi carenze e disservizi”.

L’accordo prevede la realizzazione di una rete composta da un nodo a Pian della Fioba, che coprirà la Valle di Renara, e cinque nodi in pianura (Romagnano, via Oliveti, via Martiri Cefalonia, cimitero Mirteto, zona stadio) indispensabili al rilancio del segnale verso la montagna. La realizzazione della rete rientra nel Piano della telefonia (che sarà aggiornato a breve in consiglio comunale), strumento di pianificazione che consente appunto il corretto sviluppo della rete nei limiti dell’esposizione elettromagnetica.