USL Toscana nord ovest: le adesioni alla vaccinazione ad accesso libero negli hub del territorio aziendale

Altre notizie brevi

martedì, 31 agosto 2021, 18:03

Con una lettera indirizzata al sindaco di Massa, Bruno Giampaoli presidente di Italia Nostra sez Massa Montignoso, riprende il difficile caso della Serinper, rinnovando al primo cittadino la preghiera di istituire una commissione d'inchiesta sulla questione citata, cosa, peraltro, già richiesta precedentemente dall'associazione,al fine di fare chiarezza presso la cittadinanza:"Come...

martedì, 31 agosto 2021, 14:52

Il gruppo consiliare "Il futuro di Tresana", in una nota stampa, sollecita il sindaco del comune della Lunigiana e il presidente della commissione esaminatrice,affinché vengano chiarite le procedure sulla correzione delle risposte di un concorso svoltesi il 14 luglio 2021, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità...

martedì, 31 agosto 2021, 13:56

Un importante successo viene presentato Al Cinema Garibaldi Carrara. Marco Bellocchio è il regista del film "Marx può aspettare", che sarà in programma dal 2 al 6 settembre con i seguenti orari giovedi 2-venerdi 3-sabato 4 ore 21.00 domenica 5 settembre ore 18.00 e 20.30 e lunedi 6 settembre ore 21.00. Bellocchio...

martedì, 31 agosto 2021, 13:54

GAIA S.p.A, Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua in lunigiana nei comuni di Fosdinovo e Mulazzo (MS). Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno venerdi 08 Ottobre 2021.

martedì, 31 agosto 2021, 13:50

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 30 agosto 2021, 18:17

In linea con le indicazioni della Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana nord ovest, a partire da oggi (lunedì 30 agosto) e per i prossimi giorni ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutti i suoi hub , capillarmente distribuiti sul territorio aziendale.

lunedì, 30 agosto 2021, 17:03

Il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli si rivolge all'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi per intervenire, con urgenza, su due grandi problemi molto frequenti: il tappo del Frigido e le tubature tappate.

lunedì, 30 agosto 2021, 14:55

«Sappiamo bene che quello della variante Aurelia è un progetto di cui notoriamente nel nostro territorio si discute da oltre trent'anni, ma è anche vero che negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti importanti per la definizione della questione.

lunedì, 30 agosto 2021, 13:43

La località di San Carlo è da sempre conosciuta per i benèfici effetti terapeutici delle sue acque. La zona e la vicina stazione termale come pure la salutare acqua devono il suo nome a San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, che secondo la tradizione, alla metà del Cinquecento trovandosi a...

lunedì, 30 agosto 2021, 12:48

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Arena Astoria Lerici e Piazza Europa, dal 1 al 8 settembre, con tanto di descrizione dei film proiettati:Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIAARENA ASTORIA LERICICINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 1 Settembre Ore 21.00 COME UN GATTO...