Vaccino Covid, dal 16 agosto accesso libero negli hub ai 12-18enni

giovedì, 12 agosto 2021, 16:31

Da lunedì 16 agosto la fascia d’età 12-18 anni potrà vaccinarsi anche senza prenotazione. E’ quanto indicato dal generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza, in una lettera inviata alle Regioni e alle Province Autonome, per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell’avvio della prossima stagione sportiva.



Da lunedì prossimo, dunque, i giovani tra i 12 e i 18 anni di età potranno recarsi senza preventiva prenotazione negli hub di riferimento territoriale, per richiedere la somministrazione della prima dose di vaccino. I minori interessati dovranno presentarsi a uno qualsiasi dei centri vaccinali aziendali secondo i consueti orari di apertura con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione dell'impossibilità per il secondo genitore di essere presente come da nuovo modulo regionale disponibile sul portale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid19 https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.



“I giovani stanno dando un grande esempio di responsabilità e di predisposizione verso la vaccinazione, esprimendo conseguentemente una funzione di stimolo verso anche le età più mature, che erano rimaste un po’ più indietro su questo fronte - commenta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - E’ giusto, quindi, agevolarli e consentire loro di richiedere la somministrazione del vaccino anche senza prenotazione, prima dell’inizio dell’anno scolastico, mentre sono ancora in vacanza. Vaccinarsi è al momento l’unico strumento che abbiamo, per proteggere la nostra salute, e quella degli altri, dalle insidie del Covid. Se l’accesso libero negli hub può favorire maggiormente la loro vaccinazione, ben venga, anche se questo dovesse richiederci un maggiore sforzo organizzativo”.



In Toscana, che si è mossa in anticipo su questo fronte, la vaccinazione ai giovanissimi è offerta in contemporanea dai pediatri di libera scelta (già operativi a seguito dell’accordo siglato con la Regione la settimana scorsa), dalle aziende sanitarie negli hub, dai medici di medicina generale (dal prossimo 17 agosto in seguito all’intesa firmata ieri con le organizzazioni sindacali Fmmg, Snami e Smi) e anche attraverso la recente iniziativa di ‘GiovaniSìVaccinano in spiaggia’, che consente - per tutto il mese di agosto, lungo la costa toscana - la presenza di un camper, adeguatamente attrezzato, offerto da vari donatori (Toscandia spa, Vangi, Orion, Confartigianato Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze).



Queste le tappe previste sul territorio aziendale:



Venerdì 13 agosto

Piombino-Porto (Parcheggio Poggio Batteria), ore 14-23



Sabato 14 agosto

San Vincenzo, Piazza Mischi, ore 14-23



Domenica 15 agosto

Castiglioncello, Via Marconi (Caserma Carabinieri), ore 14-23



Lunedì 16 agosto

Marina di Cecina (Area fiere - Viale Galliano, Loc. La Cecinella) - ore 14-23



Martedì 17 agosto

Livorno Rotonda di Ardenza, ore 11.30-18.30

Livorno, Quartiere Venezia, Piazza del Luogo Pio, ore 19.30-22.30



Mercoledì 18 agosto

Tirrenia località Calambrone, via del Tirreno 361, ore 13-22



Giovedì 19 agosto

Marina di Pisa, via Lanfreducci angolo via Repubblica Pisana, ore 13-22



Venerdì 20 agosto

Cinquale, Piazza Maccari, ore 16-22

Cinquale, lungo mare (via IV Novembre), ore 23-02.00



Sabato 21 agosto

Marina di Massa, Piazza Betti, ore 15-24



Domenica 22 agosto

Lido di Camaiore, Pontile del Lido, ore 16-24



Lunedì 23 agosto

Forte dei Marmi, Via Spinetti angolo Via Matteotti (Pineta Falcone e Borsellino), ore 16-24



Martedì 24 agosto

Viareggio, Piazza Mazzini, ore 16-24



Mercoledì 25 agosto

Marina di Pietrasanta, Piazza Europa (di fianco al pontile) ore 16-24



Giovedì 26 agosto

Marina di Vecchiano, Via del Mare (prossimità di Piazza Montioni Ambrogi, vicino a Primo Soccorso Medico) ore 13-22