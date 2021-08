Variante Aurelia, Massa Carrara; Bugliani (Pd): "Serve chiarezza. Se obiettivo c’è andiamo avanti, altrimenti si definiscano quali sono le priorità per il nostro territorio"

lunedì, 30 agosto 2021, 14:55

«Sappiamo bene che quello della variante Aurelia è un progetto di cui notoriamente nel nostro territorio si discute da oltre trent'anni, ma è anche vero che negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti importanti per la definizione della questione. Parliamo di un'infrastruttura che sanerebbe un'anomalia della città di Massa attraversata da una strada di grande comunicazione, come l'Aurelia, con la creazione di un collegamento che andrebbe a deviare il traffico dal centro cittadino. Un'opera che allevierebbe le conseguenze negative di un traffico eccessivo per un'area urbana su cui occorre migliorare la qualità dell'aria, la mobilità e la sicurezza stradale e, dunque, la vivibilità di un intero territorio. Un'opera importante, giustamente analizzata anche dal punto di vista dell'impatto ambientale. Il parere nell'ambito del procedimento di VIA sul Lotto 1 (Canal Magro-Stazione) del progetto SS1 che la direzione regionale ambiente ed energia ha inviato al Ministero della Transizione Ecologica rileva la necessità che il proponente - cioè Anas - fornisca integrazioni e chiarimenti su alcuni aspetti (tra questi, l'interferenza con un'area boschiva) ed evidenzia alcune criticità (ad esempio laddove il tracciato si discosta dall'affiancamento con la ferrovia Pisa-Genova e va in direzione dell'Ospedale). A queste osservazioni che sono state riportate, nei giorni scorsi, dalla stampa locale occorre aggiungere, però, anche il parere della direzione regionale mobilità, infrastrutture e trasporti che, per quanto di competenza, ha espresso il nulla osta all'opera, evidenziando come l'intervento della variante Aurelia nel comune di Massa sia stato inserito nel Piano Regione Integrato e Mobilità. Siamo dunque di fronte a due aree direzionali diverse della Regione Toscana che hanno espresso due valutazioni evidentemente differenziate. Di fronte alle quali, per rispetto dei cittadini, serve chiarezza da parte della politica e delle istituzioni, a tutti i livelli. Da un lato perché, se perseguiamo un obiettivo (ovvero quello di realizzare la variante), è bene andare avanti rapidamente e risolvere al più presto le criticità emerse. Dall'altro, proprio perché è tempo di dare risposte certe, se questo obiettivo è venuto meno, lo si dica e andiamo oltre. Viviamo un tempo che rispetto ai decenni passati ci impone accelerazione, coraggio e determinazione nelle scelte che devono saper tenere insieme la necessità di tutelare l'ambiente, la vivibilità e l'ammodernamento, anche infrastrutturale, dei territori. Rivolgo un appello alle istituzioni di questa Regione affinché sulla realizzazione o meno della Variante Aurelia sia fatta al più presto chiarezza». È quanto dichiara Giacomo Bugliani, consigliere regionale Pd e presidente della commissione Affari istituzionali sul progetto SS1 della Variante Aurelia nel comune di Massa.