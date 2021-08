“Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!”: fa tappa a Massa la staffetta

giovedì, 19 agosto 2021, 15:49

Faranno tappa a Massa, nella giornata di sabato 21 agosto, i camminatori partiti a metà giugno da Canterbury e diretti a Roma, per la marcia-evento “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!” organizzata dall’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF in occasione del 20° anniversario della sua fondazione e del 27° anniversario del riconoscimento della Via Francigena quale “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”, avvenuto nel 1994.

La staffetta in arrivo nella nostra città, aderente ad AEVF dal 2020, è composta da un rappresentante istituzionale di AEVF, una social media manager, tre blogger e un video maker, che saranno accolti dagli amministratori ed ospiti del Comune di Massa e potranno raccontare il territorio attraverso le foto e i video che verranno pubblicati sui canali social e online dedicati.

“E’ con grande orgoglio che ospitiamo i pellegrini di questo importante evento internazionale – commenta l’assessore al Turismo Andrea Cella - anche Massa è protagonista di questa lunga camminata, grazie alla collaborazione fin da subito offerta agli organizzatori dell'evento e all'aiuto delle nostre associazioni del territorio. L'Amministrazione Persiani crede nella valorizzazione dei percorsi come la via Francigena, attraverso atti concreti come l'ingresso nell'Associazione Europea delle Vie Francigene, cosa mai fatta da chi ci ha preceduto. Grazie infine all'ottima sinergia con i comuni della nostra provincia attraversati dalla via Francigena, con cui il confronto è sempre onesto e proficuo”.

Sabato 21 agosto i marciatori partiranno da Castelnuovo Magra e, dopo aver percorso un breve tratto al confine tra il territorio ligure e toscano, giungeranno in tarda mattinata ad Avenza, attraverseranno quindi le Colline del Candia per scendere infine a Massa attraverso la frazione di Mirteto e il quartiere storico di Borgo del Ponte. Nei pressi della porta di ingresso all’antico borgo, eretta da Alberico I Cybo-Malaspina, saranno salutati da alcuni figuranti in costume rinascimentale, primi fra tutti il Marchese e consorte, e accolti con prodotti tipici, vino del Candia e acqua Fonteviva. Il percorso proseguirà poi attraverso il centro storico cittadino per raggiungere Piazza Mercurio e l’Ostello Palazzo Nizza. È previsto anche un passaggio in Piazza Felice Palma, per vedere, alla presenza degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, le opere realizzate nell'ambito del "Simposio di Scultura" quest’anno dedicato al tema della Divina Commedia, che andranno proprio a valorizzare un tratto della Via Francigena. La staffetta ripartirà da Massa in e-bike domenica 22 agosto.

L’iniziativa si svolge con la collaborazione di associazioni locali attive nella divulgazione e promozione della Via Francigena, Aurora Manfredi di ControVento Trekking e Storia, l'associazione Borgo del Ponte - S. Lucia, l’oratorio circolo ANSPI S. Antonio Abate Mirteto, l’associazione “Ducato di Massa, il Consorzio Candia dei Colli Apuani e Fonteviva.

Il progetto “Via Francigena. Road to Rome 2021. Start Again!” mette in rete i territori attraverso 3.200 km e 5 nazioni, un percorso simbolico e lento da Canterbury a Roma, a piedi e in bicicletta, per ripartire, rimettersi in cammino e guardare al futuro con fiducia dopo il periodo più difficile della pandemia.