Viabilità: interruzione circolazione SP 43, SP3 e SP48 nei comuni di Massa e Carrara

Altre notizie brevi

lunedì, 30 agosto 2021, 18:17

In linea con le indicazioni della Regione Toscana, l’Azienda USL Toscana nord ovest, a partire da oggi (lunedì 30 agosto) e per i prossimi giorni ha predisposto un programma di vaccinazione aperta e senza prenotazione in tutti i suoi hub , capillarmente distribuiti sul territorio aziendale.

lunedì, 30 agosto 2021, 17:03

Il presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli si rivolge all'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi per intervenire, con urgenza, su due grandi problemi molto frequenti: il tappo del Frigido e le tubature tappate.

lunedì, 30 agosto 2021, 14:55

«Sappiamo bene che quello della variante Aurelia è un progetto di cui notoriamente nel nostro territorio si discute da oltre trent'anni, ma è anche vero che negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti importanti per la definizione della questione.

lunedì, 30 agosto 2021, 13:43

La località di San Carlo è da sempre conosciuta per i benèfici effetti terapeutici delle sue acque. La zona e la vicina stazione termale come pure la salutare acqua devono il suo nome a San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, che secondo la tradizione, alla metà del Cinquecento trovandosi a...

lunedì, 30 agosto 2021, 12:48

Ecco la programmazione al Garibaldi Carrara, Arena Astoria Lerici e Piazza Europa, dal 1 al 8 settembre, con tanto di descrizione dei film proiettati:Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIAARENA ASTORIA LERICICINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAMercoledi 1 Settembre Ore 21.00 COME UN GATTO...

domenica, 29 agosto 2021, 09:22

Così il consiglio direttivo del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano: "L'uso dei pascoli, dei boschi e in genere dei beni collettivi nell'area del monte Cusna è particolarmente importante, sia in riferimento alla gestione dei soprassuoli e dell'ambiente, sia in riferimento alla relazione con il crescente uso escursionistico e turistico e alla...

domenica, 29 agosto 2021, 08:48

Il Consiglio di Stato, sede giurisdizionale (sezione Quarta), ha pronunciato la sentenza N. 05964/2021 REG. PROV. COLL. N. 06741/2020 REG. RIC., con la quale ha dato ragione al ricorso proposto dalle associazioni ambientaliste Mountain Wilderless Italia Onlus, Amici Della Terra Onlus, Verdi Ambiente e Società, VAS Onlus, Centro Guido Cervati,Centro...

sabato, 28 agosto 2021, 18:39

Viaggiare gratis e apprendere attraverso esperienze emozionanti in Europa con il programma ERASMUS+ con vitto e alloggio pagati e spese di viaggio rimborsate è possibile, ci credereste?

sabato, 28 agosto 2021, 15:29

Un Dante inedito, in parte misterioso, messo a confronto con i personaggi resi celebri nella sua opera: ce lo presenteranno venerdì sera nel chiostro di san Caprasio, Cinzia Della Ciana e Andrea Matucci, avvocato e scrittrice lei, docente di letteratura all’Università di Siena lui.

venerdì, 27 agosto 2021, 14:40

Per la serata finale del Premio Mercurio d'argento di sabato 28 agosto ore 21.30 in piazza Aranci, si comunica che gli utenti che hanno prenotato il biglietto, potranno ritirare il tagliando di ingresso, a partire dalle ore 18, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico situato al piano terra del comune di Massa.