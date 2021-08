Viaggiare gratis in Europa con l'Erasmus+

sabato, 28 agosto 2021, 18:39

Viaggiare gratis e apprendere attraverso esperienze emozionanti in Europa con il programma ERASMUS+ con vitto e alloggio pagati e spese di viaggio rimborsate è possibile, ci credereste?

L'Europa finanzia tutto l'anno una miriade di progetti internazionali dove si ha l'opportunità di vivere esperienze uniche, fare corsi e attività informali, conoscere e fare amicizie, sperimentare e avvicinarsi a culture e tradizioni valorizzandone la diversità.

Il problema è che in pochi lo sanno e soprattutto in Lunigiana non ci sono quasi mai partenze!

Per questo abbiamo organizzato un aperitivo informale, dinamico, giovanile e soprattutto europeo per parlare di programmi ed opportunità!

Durante l'aperitivo parleremo (insieme a Francesco Cavicchioli, che da 6 anni lavora e partecipa a questi scambi europei) di cosa sono questi progetti, quanto durano, che cosa prevedono, come partecipare... e risponderemo a tutte le vostre domande (sì, anche a quelle relative a come funziona ora con il Covid).

L'evento si terrà giovedì 2 settembre alle 18:30 presso la Birreria del Moro in Viale dei Mille 28 a Pontremoli, è gratuito (si paga solo quello che si consuma) e ha il patrocinio dell'associazione MAEK, del Lions Club Satellite Le Stele e del Rotary Club Pontremoli Lunigiana.

Prenotazione obbligatoria (anche via whatsapp) al 393 095 4122 (Andrea) o al 348 259 6668 (Francesco).