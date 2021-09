A Massa nasce IN-NOVA, Officina delle Idee

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:03

È nata una nuova associazione culturale che si propone di R-innovare la città di Massa attraverso il confronto e nuove idee.

Si è svolta ieri 31 agosto a Massa la riunione di fondazione di Innova - Officina delle idee, questo il nome dato alla nuova associazione.



In-nova è un'associazione culturale formata da un gruppo di donne e di uomini, di giovani e meno giovani studenti, casalinghi, artigiani, agricoltori, medici, operai, imprenditori, professionisti e impiegati che <<non intendono rassegnarsi al declino della nostra città o rimanere inerti di fronte alla mancata soluzione dei più annosi problemi>>.



In-nova nasce infatti dalla necessità e volontà comune di fare qualcosa per la città di Massa. Innova si propone come punto d'incontro, un centro di ascolto, un motore di sviluppo e moltiplicatore di energie che agisca localmente, ma dentro un'ispirazione dai grandi orizzonti.



In-nova non si pone limiti nelle tematiche di cui discutere: il surriscaldamento della Terra e i cambiamenti climatici, il potenziamento della raccolta differenziata in città, il miglioramento dei servizi sanitari e di aiuto alla persona anziana, la difesa dei diritti civili e sociali, dell'occupazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Innova significa creare sedi e occasioni di confronto sulle tematiche generali che riguardano le migrazioni, ma anche il modo in cui ci si organizza sul territorio per dare risposte in termini di accoglienza e integrazione.



In-nova si definisce aperta e inclusiva ma intransigente su ogni forma di discriminazione: razziale, sessuale, di genere, religiosa o delle persone con disabilità.



Questa la composizione del direttivo dell'associazione:

Presidente Alessandra Morandi, Vice Presidenti Daniele Tarantino e Andrea Sirgiovanni, nel coordinamento: Mattia Arrighi, Giulia Baldino, Niccolò Matellini, Cosmo Paolini, Francesco Ricci, Mattia Torre.



Per info, contattare innova.massa@gmail.com