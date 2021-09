A Montignoso: "Siamo l'ultimo baluardo di centrosinistra in provincia: noi repubblicani, compatti, insieme a Gianni Lorenzetti"

giovedì, 30 settembre 2021, 15:43

Definisce Montignoso l'ultimo baluardo del centro sinistra della provincia e parla di sforzo al dialogo politico da esportare sul territorio provinciale. Il partito repubblicano insieme a Gianni Lorenzetti e al centro sinistra desiderano lanciare un messaggio di coesione: in questa chiave va letto l'incontro tra repubblicani della sez. G. Mazzini e l'architetto Arturo Colle candidato nelle liste di Lorenzetti sindaco in rappresentanza del PRI.

"Uno sforzo politico e organizzativo-scrive la segreteria del PRI in una nota stampa- che il PRI ha voluto sostenere insieme all'amico Colle per riportare l'edera in una terra che vide eleggere nella prima giunta di centro sinistra il sindaco repubblicano Vagli Giuseppe".

I repubblicano entrano poi nel merito del programma ed esprimono apprezzamento per il lavoro portato avanti dall'amministrazione Lorenzetti:" Esistono nei progressisti degli argomenti che nella loro applicazione creano naturali divisioni come i temi della salute pubblica, il lavoro, l'ambiente e l'economia-osservano i repubblicani nel comunicato- La coalizione che vede il PRI coinvolto non può prescindere dalla lotta alla povertà e per l'occupazione che sono le cause dell'emarginazione sociale; dalla battaglia per il turismo basata sulla lotta all'erosione costiera tramite un progetto serio e condiviso; dal rilancio del settore lapideo con un'escavazione programmata e una filiera di trasformazione sul territorio; dal superamento della discarica ex viti e dal rilancio della montagna, oltre ovviamente a mantenere i bilanci pubblici sotto controllo. Sono tutti temi su cui in gran parte l'amministrazione uscente con Lorenzetti Sindaco ha lavorato in maniera ampiamente soddisfacente".

In ultimo i repubblicani mettono l'accento su tre settori nevralgici per i cittadini e per i servizi fondamentali: acqua, gas e rifiuti per i quali si agita lo spettro delle privatizzazioni:"Una particolare attenzione infine-sottolineano i repubblicani- la meritano le aziende di servizi acqua, gas, rifiuti. Ognuno dei tre settori è interessato da leggi regionali che mirano a modificare l'assetto delle attuali società e quindi sembra doveroso che il centrosinistra si esprima su questi temi che colpiscono le tasche dei cittadini, ma soprattutto hanno anche una ricaduta sul sistema economico locale".