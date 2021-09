Al Garibaldi Carrara, Piazza Europa, Il Nuovo e Astoria Lerici dal 9 al 15 settembre

sabato, 4 settembre 2021, 10:27

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film priettati, al Garibaldi Carrara, Piazza Europa, Il Nuovo e Astoria Lerici dal 9 al 15 settembre:



CINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARA

Giovedi 9 Settembre

Ore 21.00 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)



Venerdi 10 Settembre

ORE 21.00 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)



Sabato 11 Settembre

ORE 18.00- 21.00 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Domenica 12 Settembre

ORE 18.00- 21.00 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Lunedi 13 Settembre ORE 21.00 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Martedi 14 Settembre ORE 18.00-21.00 RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema) Mercoledi 15 Settembre ORE 18.00-21.00 RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema)

ARENA ESTIVA PIAZZA EUROPA LA SPEZIA

Giovedi 9 Settembre

Ore 21.00 LE SORELLE MACALUSO ( A Grande Richiesta)



Venerdi 10 Settembre

ORE 21.00 CARO DIARIO ( 30° anniversario versione restaurata)



Sabato 11 Settembre

ORE 21.00: IL GIOCO DEI DESTINI E DELLA FANTASIA ( In Contemporanea Nazionale) Domenica 12 Settembre

ORE 21.00:IL GIOCO DEI DESTINI E DELLA FANTASIA ( In Contemporanea Nazionale)



Lunedi 13 Settembre SMONTAGGIO ARENA



CINEMA/TEATRO IL NUOVO LA SPEZIA Martedi 14 Settembre Apertura Cinema il NuovoORE 17.00 RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema)ORE 19.00 WELCOME VENICE ( dal Festival di Venezia 2021)ORE 21.15 RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema)

Mercoledi 15 Settembre ORE 17.00 RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema)ORE 19.00 WELCOME VENICE ( dal Festival di Venezia 2021)ORE 21.15 RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema)

CINEMA ASTORIA LERICI

Giovedi 9 Settembre

Ore 21.15 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Venerdi 10 Settembre

Ore 21.15 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Sabato 11 Settembre

ORE 18.00 -21.15 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Domenica 12 Settembre

ORE 15.30-18.00-21.15 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Lunedi 13 Settembre Ore 21.15 QUI RIDO IO ( In contemporanea con il Festival di Venezia)

Martedi 14 Settembre ORE 18.00-21.00 RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema)

Mercoledi 15 Settembre RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE ( La grande Arte al Cinema) NOTE :LE SORELLE MACALUSO Film femminile, fatto dalla regista teatrale Emma Dante e dalle sue cinque protagoniste. Film sulla "sorellanza" è stato definito, ma è anche sulla vita: coi sogni dell'infanzia e dell'adolescenza, coi sogni perduti da adulte, i conflitti e i confronti tra queste sorelle.

CARO DIARIO Torna al cinema uno dei film più amati di Nanni Moretti nella versione restaurata in 4K da StudioCanal e dalla Cineteca di Bologna al laboratorio L'immagine ritrovata. 'Caro diario', con cui Moretti si aggiudicò il premio per la miglior regia al Festival di Cannes nel 1994, è diviso in tre capitoli autonomi e complementari: In vespa, Le isole e Medici. In questo film il regista racconta se stesso, senza filtri, dalle gite in vespa nella Roma deserta in agosto fino alla sua, reale, malattia.IL GIOCO DEI DESTINI E DELLA FANTASIA Tre storie di rivelazioni e coincidenze nel Giappone d'oggi. Nella prima, una ragazza si rende conto che la sua amica ha incontrato e si sta invaghendo del suo ex-fidanzato, e deve decidere come comportarsi. Nella seconda, uno studente vuole vendicarsi di un professore che lo ha bocciato, e persuade una studentessa a incastrarlo con un tentativo di seduzione dagli esiti imprevisti. Nella terza, due donne si riconoscono reciprocamente per strada come due importanti figure del rispettivo passato, ma un pomeriggio insieme farà venire alla luce una realtà un po' diversa.

RAFFAELLO ALLE SCUDERIE DEL QUIRINALE La mostra romana su Raffaello, a 500 anni dalla morte del grande artista, è stato uno degli eventi simbolo del 2020 italiano: chiusa, pochi giorni dopo l'inaugurazione, a causa del lockdown, ha riaperto in estate con ferree regole per il distanziamento sociale e la permanenza nelle sale, calcolata in cinque minuti al massimo, l'esperienza trasformata in una bizzarra, per quanto necessaria, corsa a cronometro

WELCOME VENICE Un'elegia critica alla trasformazione della città, con stupefacenti momenti di grazia contemplativa e di humour lagunare. Paolo Pierobon e Andrea Pennacchi per il ritorno in Laguna di Andrea Segre: una piccola pepita alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia

QUI RIDO IO diretto da Mario Martone, è incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, interpretato da Toni Servillo, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo.

Una vita dedicata al palcoscenico, che gli ha portato successi, ma anche controversie, memorabile infatti la diatriba con Gabriele D'Annunzio per una versione parodiata del Vate ne Il figlio di Iorio. Lo stesso De Filippo, suo figlio, non ha mai parlato di lui in termini di padre, ma ha sempre definito il genitore un grande attore, come se la grandezza attoriale di Scarpetta superasse il legame di familiarità tra i due.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito WWW. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche SOLO tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema . NON C'E' NESSUN OBBLIGO DI PRENOTAZIONE