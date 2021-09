Alpi Apuane: presentato dossier alla commissione diritti umani dell'Onu

sabato, 18 settembre 2021, 10:25

In occasione della visita in Italia del Gruppo di Lavoro dell'ONU su Imprese e Diritti Umani (27 settembre - 6 ottobre 2021), Salviamo le Apuane ha presentato un dossier sui diritti umani e ambiente costruito con il prezioso contributo dalla Dottoressa Chiara Macchi, ricercatrice in business and human rights dell'Università di Wageningen che da anni segue l'argomento. "Stiamo lavorando per portare con sempre più forza all' attenzione internazionale il caso delle Alpi Apuane - commenta Eros Tetti fondatore di Salviamo le Apuane ed esponente di Europa Verde- rappresenta l'esempio di come la questione ambientale sia sempre più centrale. Il nostro diritto all'acqua ed ad un ambiente sano non può essere messo in secondo piano! La distruzione delle falde acquifere, la distruzione del nostro millenario paesaggio e la scelta di imporre un'economia a discapito delle altre viola i nostri diritti fondamentali. Oltre all'ONU stiamo lavorando anche, grazie alla nostra europarlamentare Eleonora Evi, per portare il caso a Bruxelles. Abbiamo proposte alternative serie e concrete per creare lavoro ed occupazione, e adesso più che mai è necessario avviare una vera transizione ecologica per questo grande territorio che include decine di paesi e diverse città."