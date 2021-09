Aneurisma aortico addominale: 'open day' al Noa con Fondazione Onda

Altre notizie brevi

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:16

La Commissione per l’attribuzione del riconoscimento di Denominazione Comunale di Origine “Deco” ha analizzato nuove domande ed approvato l’iscrizione nel registro De.co. di altri prodotti tipici massesi. Lo rende noto l’assessore alle Attività produttive, Paolo Balloni, che ha presieduto la riunione martedì 21.

mercoledì, 22 settembre 2021, 12:09

A partire da mercoledì prossimo, 29 settembre, il dottor Carlo Manfredi, medico di assistenza primaria nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso e attuale presidente dell'Ordine dei medici di Massa Carrara, andrà in pensione. Gli assistiti del dottor Manfredi dovranno pertanto effettuare il cambio del medico di famiglia.

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:55

A partire dal 30 settembre prossimo la dottoressa Francesca Lenzi, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, cesserà la propria attività per trasferirsi in un altro ambito territoriale..

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:22

Ultimi giorni per iscriversi a “Borghi in fiore”, passeggiata enogastronomica culturale attraverso i borghi collinari di Bergiola Maggiore e Bargana (377 metri s.l.m.), due ridenti frazioni adagiate sulle pendici del Monte Brugiana. Sono aperte le iscrizioni per poter partecipare all’evento, in linea con le normative anti Covid. Ci si può...

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:20

Rinnovo dei vertici nelle categorie di Confimpresa Massa Carrara. A rappresentare il settore dell’ estetica è Roberta Pennoni titolare del centro estetico Studio 36 in via Benedetto Croce. L’obiettivo di Confimpresa è quello di rinnovare, in breve tempo, tutti i rappresentanti delle numerose categorie che aderiscono all’associazione. “Ringrazio Confimpresa per...

martedì, 21 settembre 2021, 19:56

Il Comune di Aulla ha incaricato il gestore idrico GAIA S.p.A. dell'esecuzione dei lavori relativi alle acque bianche nel borgo storico di Caprigliola, contestualmente all'intervento effettuato sulle acque nere.

martedì, 21 settembre 2021, 19:44

Sabato 25 settembre, alle ore 21.00, presso l’UNA Hotel Versilia di Lido di Camaiore, si terrà la serata finale del XXXIII Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini, al suo 40esimo anno di vita, con lo spoglio pubblico delle schede - voto formulato dai 50 giurati popolari - i quali hanno...

martedì, 21 settembre 2021, 17:25

Guasto telefonico temporaneo perMaster S.r.l., società partecipata dal Comune di Massa. Causa maltempo che nei giorni scorsi ha duramente colpito il territorio provinciale di Massa Carrara, le linee telefoniche di Master S.r.l.sono attualmente isolate e non funzionanti.

martedì, 21 settembre 2021, 17:16

La circolazione veicolare viene interrotta lungo la Strada Provinciale del Pasquilio nel comune di Montignoso, dal km 4+400 (bivio con la Sp Pasquilio dir) fino al km 7+460 (piazzale del Pasquilio), eccetto mezzi di soccorso, dal 22 al 24 settembre 2021 dalle 9 alle 18.

martedì, 21 settembre 2021, 12:59

Gaia S.p.A, Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei Comuni di Licciana Nardi e Villafranca. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 29 ottobre.