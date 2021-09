Asl Toscana nord ovest: proseguono le vaccinazioni ad accesso libero negli hub del territorio aziendale

Altre notizie brevi

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento dell'Accademia Apuana della Pace sulla situazione delicata in Afghanistan:"Nei primi anni 2000 un movimento globale attraversava il mondo contrapponendosi tanto al fondamentalismo quanto al neo imperialismo; il movimento aveva denunciato l'irresponsabilità e la violenza degli interventi bellici " pseudo umanitari": dal Kossovo all'Afghanistan all'Iraq.

Il Cammino di Aronte fa tappa a... con-vivere. E il festival dedica uno dei suoi appuntamenti all'importanza delle escursioni nella natura come elemento di cura, tema della rassegna, per la mente e il corpo. Una sinergia di intenti fra due iniziative che a Carrara trovano la stessa matrice culturale.

"Mi stringo forte al dolore della famiglia della moglie Francesca e dei figli e degli amici. Con Silvio Alberto Giuntini se ne va un grande Compagno. Una persona perbene e capace che ha contribuito, sia nel sindacato sia nella politica che nelle istituzioni, a migliorare la vita di tante donne e...

È nata una nuova associazione culturale che si propone di R-innovare la città di Massa attraverso il confronto e nuove idee.

Con una lettera indirizzata al sindaco di Massa, Bruno Giampaoli presidente di Italia Nostra sez Massa Montignoso, riprende il difficile caso della Serinper, rinnovando al primo cittadino la preghiera di istituire una commissione d'inchiesta sulla questione citata, cosa, peraltro, già richiesta precedentemente dall'associazione,al fine di fare chiarezza presso la cittadinanza:"Come...

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Il gruppo consiliare "Il futuro di Tresana", in una nota stampa, sollecita il sindaco del comune della Lunigiana e il presidente della commissione esaminatrice,affinché vengano chiarite le procedure sulla correzione delle risposte di un concorso svoltesi il 14 luglio 2021, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità...

Un importante successo viene presentato Al Cinema Garibaldi Carrara. Marco Bellocchio è il regista del film "Marx può aspettare", che sarà in programma dal 2 al 6 settembre con i seguenti orari giovedi 2-venerdi 3-sabato 4 ore 21.00 domenica 5 settembre ore 18.00 e 20.30 e lunedi 6 settembre ore 21.00. Bellocchio...

GAIA S.p.A, Gestore del Servizio Idrico della Toscana Nord, informa che sono in arrivo le bollette dell'acqua in lunigiana nei comuni di Fosdinovo e Mulazzo (MS). Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno venerdi 08 Ottobre 2021.

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.