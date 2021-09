Aulla aderisce alla "Peana di luce" per Dante

martedì, 14 settembre 2021, 11:35

Nell’anniversario del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321, l‘Archeclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco-emiliano, la notte fra il 13 e il 14 settembre 2021, organizza un peana di luce ricreando un telegramma ottico verso i luoghi citati nella Divina Commedia, inviato dai passi montani lungo la viabilità romana e medievale. Partendo dalla Pania della Croce di Stazzema, un segnale luminoso, di luce viva o artificiale, passando di vetta in vetta, di borgo in borgo, di castello in castello, raggiungerà Ravenna dove Dante si spense nel 1321 e dove si trova la sua tomba. La Lunigiana, terra dai profondi legami storico-letterari tra Dante e la famiglia Malaspina, sarà in più punti attraversata da questo itinerario luminoso che attraverserà l’Appennino. Il Comune di Aulla aderirà all'iniziativa ricevendo il segnale dal castello di Vezzano Ligure e ritrasmettendolo al castello di Bibola, passando per Caprigliola, da dove il bagliore rimbalzerà poi verso Podenzana, per proseguire il cammino verso Ravenna. L’iniziativa e stata curata dalla Presidentessa dell’Acheoclub Prof.ssa Angelina Magnotta, da Martino Squeri e dalla Vicepresidente Prof. ssa Anna Guidi. Come tutti i Comuni interessati dal passaggio del segnale di luce, il Comune di Aulla è patrocinatore dell’iniziativa insieme al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alle Regioni Toscana, Liguria ed Emilia Romagna, alla Riserva Mab Unesco dell’Appennino Tosco-Emiliano, ai Parchi dell’Emilia Centrale, alla Fondazione Marmo Carrara, alla Società Dantesca di La Spezia/Sarzana, al Centro Dantesco di Ravenna, al CAI dell’Emilia e della Toscana, alla VAB Toscana di Fosdinovo, all’Associazione Nazionale Alpini dell’Emilia, alle Pro Loco, alla Protezione Civile e al Progetto Cantiere della Memoria di La Spezia.