Bandi aperti alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica

mercoledì, 29 settembre 2021, 20:05

Ci sono ancora posti per le selezioni dei primi corsi che prenderanno il via in ottobre alla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica. I corsi sono due: uno per diventare Operatori polivalenti di terminal portuale per il Porto della Spezia e uno per il Porto di Marina di Carrara. Sono corsi che, completamente gratuiti, sono rivolti a 24 giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni e che, completati, formeranno figure professionali richieste dalle aziende e destinate 14 al Porto della Spezia e 10 al Porto di Marina di Carrara, per i quali l'Ente attuatore è la Scuola Nazionale Trasporti e Logistica.

Si tratta della formazione di una figura professionale di tipo operativo, ma adatta anche alla partecipazione di un'utenza femminile, secondo una tendenza che si riscontra in crescita anche in ambito portuale.

Il corso per diventare Operatore di terminal per il Porto di Marina di Carrara prevede 270 ore di formazione teorico-pratica e 270 ore di formazione. Il corso per diventare Operatore polivalente di terminal per il Porto della Spezia prevede 300 ore di formazione teorico-pratica e 300 ore di formazione.

In entrambi i percorsi professionali la metà delle ore di pratica saranno svolte direttamente in ambienti lavorativi e per metà nelle stesse aziende partner di questo programma.

Il termine per iscriversi al corso per Operatori destinati al terminal del Porto di Marina di Carrara scadrà alle ore 12 del 1° ottobre 2021, quello per il terminal del Porto della Spezia sempre alle ore 12 ma del 4 ottobre 2021.

Per scaricare la domanda di iscrizione e per visionare la scheda informativa: www.scuolatrasporti.com