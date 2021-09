Bonascola, il Consorzio spiega: "Lavori non ancora conclusi, i residui degli sfalci saranno tolti"

Altre notizie brevi

venerdì, 24 settembre 2021, 00:18

Nel 2016, dopo la sostituzione del contatore del gas, un consumatore massese si era visto recapitare una bolletta "folle" di circa 1.500 euro a titolo di conguaglio per un numero astronomico di metri cubi di gas.

venerdì, 24 settembre 2021, 00:09

Fridays For Future Massa interviene sulla giornata di sciopero a favore della salvaguardia del pianeta: 12 novembre 2021, conferenza COP 26. La scienza ci dice che è l'ultima chiamata, prendere o lasciare. Siamo in automobile e ci stiamo dirigendo in discesa verso un burrone.

venerdì, 24 settembre 2021, 00:03

Lunedì 26, martedì 27 e mercoledi 28 settembre alle ore 21 arriva al cinema Garibaldi Carrara per soli tre giorni l'atteso Oasis Knebworth 1996, evento dedicato ai fan vecchi e nuovi degli Oasis per rivivere l'euforia e il senso di unione e condivisione che solo un grande concerto può regalare.

giovedì, 23 settembre 2021, 23:59

Il partito socialista di Carrara critica l'insuccesso della Consulta Giovani e, quindi, dell'operato dell'assessore Forti in merito: l'iniziativa avrebbe trovato ben poco consenso fra i giovani e oltre tutto, caratterizzata da un percorso accidentato, come ad esempio i requisiti legati all'appartenenza di un partito politico, che ha destato qualche polemica negli...

giovedì, 23 settembre 2021, 19:09

Continuano le reazioni alle dimissioni in massa di un gruppo di consiglieri pentastellati a Carrara : ecco l'opinione di Riccardo Bruschi, Forza Italia, a mezzo nota stampa: "Questo susseguirsi di dimissioni sia dalla giunta che dal consiglio comunale da parte della maggioranza lascia allibiti e non mi pare abbia precedenti...

giovedì, 23 settembre 2021, 11:50

"Per la raccolta dei funghi in questo luogo ambito si era creata una situazione estremamente pericolosa e, per questo, siamo dovuti intervenire regolando l'accesso ai Lagoni", così Giuseppe Vignali, direttore del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano commenta le restrizioni apposte a inizio percorso che da Cancelli (Corniglio) conduce, dopo sei chilometri...

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:17

Il nuovo ospedale Apuane di Massa aderisce all’open day dedicato all’aneurisma dell’aorta addominale, che si svolgerà il prossimo 29 settembre. L’open day è promosso dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata mondiale del cuore.

mercoledì, 22 settembre 2021, 17:16

La Commissione per l’attribuzione del riconoscimento di Denominazione Comunale di Origine “Deco” ha analizzato nuove domande ed approvato l’iscrizione nel registro De.co. di altri prodotti tipici massesi. Lo rende noto l’assessore alle Attività produttive, Paolo Balloni, che ha presieduto la riunione martedì 21.

mercoledì, 22 settembre 2021, 12:09

A partire da mercoledì prossimo, 29 settembre, il dottor Carlo Manfredi, medico di assistenza primaria nell'ambito territoriale di Massa-Montignoso e attuale presidente dell'Ordine dei medici di Massa Carrara, andrà in pensione. Gli assistiti del dottor Manfredi dovranno pertanto effettuare il cambio del medico di famiglia.

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:55

A partire dal 30 settembre prossimo la dottoressa Francesca Lenzi, medico di famiglia dell'ambito territoriale di Massa-Montignoso, cesserà la propria attività per trasferirsi in un altro ambito territoriale..