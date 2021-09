“Borghi in fiore”, ultimi giorni per iscriversi alla passeggiata enogastronomica-culturale

mercoledì, 22 settembre 2021, 11:22

Ultimi giorni per iscriversi a “Borghi in fiore”, passeggiata enogastronomica culturale attraverso i borghi collinari di Bergiola Maggiore e Bargana (377 metri s.l.m.), due ridenti frazioni adagiate sulle pendici del Monte Brugiana. Sono aperte le iscrizioni per poter partecipare all’evento, in linea con le normative anti Covid. Ci si può iscrivere presso la tipografia Ceccotti a Turano, il bar Cristallo in Largo Matteotti a Massa, all’edicola di Giancarlo Casotti in via Aurelia Ovest entro il 24 settembre. Borghi in fiore è in programma per domenica 26 settembre e sarà un interessante percorso guidato tra i buoni sapori della Brugiana, articolandosi tra i vicoli e i sentieri delle due frazioni, ricordando anche personaggi noti che in quei paesi ebbero i natali.

Una giornata di benessere tra vigneti, oliveti e agrumeti, buona tavola e cultura, godendo dell’ottimo panorama di fronte al mare.