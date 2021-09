Buon anno scolastico da Forza Italia Massa

Altre notizie brevi

martedì, 14 settembre 2021, 19:17

Il presidente di Italia Nostra, Bruno Giampaoli, convoca un direttivo di sezione aperto ai soci e collaboratori il giorno 15 settembre presso "Il salotto" in via Cairoli, alle ore 18. Dove si discuterà in merito alla verifica della posizione dei membri del direttivo, sulla proposta di ripresa dell'attività culturale e...

martedì, 14 settembre 2021, 18:04

Open day on line giovedì 16 settembre alle ore 16:30 per la presentazione delle offerte formative, relative a 46 posti disponibili in ambito portuale e logistico a La Spezia e a Marina di Carrara.

martedì, 14 settembre 2021, 17:14

"Gli imprenditori balneari nel tempo hanno fatto importanti investimenti offrendo servizi, attraendo turisti da ogni parte del mondo e dando lavoro a migliaia di lavoratori stagionali e non. Adesso, con la legge sulla concorrenza e la spinta-Draghi per la messa a gara delle spiagge c'è il forte rischio che le...

martedì, 14 settembre 2021, 16:52

Questi gli aggiornamenti sulla situazione Covid nell’Azienda USL Toscana nord ovest.

martedì, 14 settembre 2021, 11:35

Nell’anniversario del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321, l‘Archeclub Apuo Ligure dell’Appennino Tosco-emiliano, la notte fra il 13 e il 14 settembre 2021, organizza un peana di luce ricreando un telegramma ottico verso i luoghi citati nella Divina...

martedì, 14 settembre 2021, 11:34

L’ufficio formazione di Confartigianato Imprese Massa Carrara comunica che sono aperte le iscrizioni ad un nuovo corso per impiantisti elettrici che intendono conseguire la qualifica PAV PES PEI.

martedì, 14 settembre 2021, 10:58

E’ ripartito lo sportello di supporto per le malattie oncologiche: tutti i lunedì dalle 10 alle 12 nei locali di Confimpresa Massa in viale Eugenio Chiesa alcuni esperti saranno presenti per accogliere quei cittadini che necessitano di essere supportati.

lunedì, 13 settembre 2021, 18:58

Dopo gli appuntamenti nell’ambito de I salotti d’Autore e il Simposio di Avenza Tracce sulla Francigena Dante sulla Francigena, l’Amministrazione comunale ha organizzato tre nuovi incontri di lettura in Biblioteca a Carrara, in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

sabato, 11 settembre 2021, 17:31

Martedi 14 settembre e mercoledi 15 settembre alle ore 18.00 e 21.00 torna la Grande Arte al Garibaldi Carrara e lo fa con un programma di indubbia qualità : evento speciale "Raffaello alle Scuderie del Quirinale" che è diventato un film.

sabato, 11 settembre 2021, 17:30

La tradizionale festa dell’Addolorata, celebrata con solennità fin dai primi anni del 1800, è una ricorrenza molto sentita dalla comunità di Aulla che, alla fine della guerra, riportò in chiesa l’antica statua vestita sfollata a Bibola e le dedicò una nuova cappella che reca incisi i nomi di centinaia di...