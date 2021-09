Buona Destra Toscana: "Allagamenti a Massa, disagi per cittadini e aziende"

sabato, 18 settembre 2021, 09:23

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno fatto riemergere gli antichi problemi legati allo stato delle strade e della messa in sicurezza del territorio: anche a Massa gli allagamenti in città e altri disagi non sono mancati e Buona Destra Toscana fa presente in un comunicato,l'urgenza di intervenire a livello preventivo: "Ancora una volta i cittadini, le aziende e le attività commerciali massesi hanno dovuto sopportare disagi ed in molti casi danneggiamenti-scrive- ancora nel pomeriggio di venerdì le idrovore erano in azione nei plessi industriali lungo via Aurelia Ovest. Una situazione, anche alla luce degli ormai sempre più frequenti fenomeni dovuti ai cambiamenti climatici sta diventando sempre più critica, per non dire pericolosa. Buona Destra è ben consapevole che questa situazione è la conseguenza di decenni di politiche edilizie inadatte o addirittura inesistenti - l'approvazione del regolamento urbanistico risale solo all'ottobre dello scorso anno- e che lo stato di fatto implichi un percorso complesso per un progressivo miglioramento ma è anche consapevole che tentennamenti e rinvii non sono più possibili e ritiene quindi necessario fare appello all'Amministrazione comunale ed al Sindaco - conclude- affinché sia dato al più presto quell'impulso essenziale per quella svolta che i cittadini attendono da anni, affinché la loro sicurezza e quella attività produttive abbia la massima priorità nel governo della città".