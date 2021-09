Cna su riduzione Tari non domestica: "Grazie alle amministrazioni che hanno ridotto la tassa alle imprese"

venerdì, 17 settembre 2021, 12:55

"Ringraziamo i comuni che hanno abbassato la Tari per le imprese domestiche". Per Cna il taglio del costo della tassa sui rifiuti per le attività "rappresenta un sostegno concreto alla loro sopravvivenza dopo mesi durissimi tra chiusure e mancati incassi". "Abbiamo molto apprezzato la riduzione della Tari da parte del comune di Massa. Le imprese artigiane del territorio ed in particolar modo il settore Horeca ristorazione e esprimono soddisfazione per l'ulteriore abbassamento della tassa rifiuti che risulta ridotta per il secondo anno consecutivo. - spiega Paolo Bedini, presidente Cna Massa Carrara - È stata senza dubbio un annata difficile dov'è molte attività hanno subito chiusure e quindi forti perdite che non potranno essere recuperate nel giro di poco tempo. L'agevolazione concessa dall'amministrazione è senza dubbio un piccolo segnale che fa sperare molte attività alle prese con le riduzioni di fatturato dovute alla stagionalità. Un ringraziamento va a tutte le amministrazioni che in questo momento storico hanno teso la mano alle imprese. Senza imprese non c'è occupazione e le piccole medie imprese artigiane contribuiscono in maniera determinante alla stabilità sociale ed economica"