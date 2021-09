Cosimo Ferri: "Piantare nuovi alberi per combattere inquinamento"

venerdì, 3 settembre 2021, 16:53

Cosimo Maria Ferri della Camera dei deputati, membro della commissione Giustizia, sensibilizza sul combattimento dell'inquinamento invitando a piantare nuovi alberi: "Un albero in più per Giucano - esordisce -, più ossigeno per tutti" è il progetto portato avanti da Il Consorzio 1 Toscana Nord e il Comune di Fosdinovo per la piantumazione di nuovi alberi in un'area di questa bellissima frazione del comune di Fosdinovo".

"Piantare nuovi alberi - afferma - ha un significato molto importante, in particolare oggi dove l'emergenza climatica impone nuovi metodi di approccio al contrasto delle polveri sottili e dell'inquinamento atmosferico. Favorire la biodiversità, Immettere nuovo ossigeno e aria pulita con la piantumazione di nuove piante è la strada giusta da seguire per la transizione ecologica. Questo progetto sia da apripista per tutti i comuni della nostra provincia, più aree verdi per combattere l'emergenza climatica/ambientale che stiamo vivendo".

"Sono molto contento - dichiara - della sensibilità che il Consorzio 1 Toscana Nord ha mostrato su questo tema cosi importante, è bene infatti ricordare come sia stato il primo Consorzio di Bonifica in Italia a deliberare la "Dichiarazione di Emergenza Climatica", mettendo in atto numerose proposte e attività finalizzate a ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera e quindi a contrastare i cambiamenti climatici. Complimenti al Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, al Comune di Fosdinovo, a chi sta contribuendo alla realizzazione di questo bel progetto. "Piantare un albero" è un gesto di gratitudine verso noi stessi, le future generazioni ed il Pianeta".