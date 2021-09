Edilizia scolastica: al via la gara per la palestra dell'Ipisa Barsanti

venerdì, 24 settembre 2021, 10:58

Sono 195 mila gli euro stanziati nel bilancio della Provincia di Massa-Carrara per l'intervento di manutenzione straordinaria sulla palestra dell'Ipsia Basanti di Massa. È ai nastri di partenza, in questi giorni, la procedura di gara che porta all'affidamento dei lavori: gli uffici di Palazzo Ducale hanno infatti dato il via assegnando l'iter alla Centrale unica di committenza di Forte dei Marmi e Seravezza, alla quale si appoggia la Provincia fino a dicembre 2021, a seguito di una convenzione sottoscritta, per l'esecuzione di alcune gare.

In questo caso la ditta viene scelta attraverso una procedura negoziata tra cinque operatori economici individuati tramite manifestazione di interesse secondo il criterio del minor prezzo.

Il progetto esecutivo dell'intervento era stato approvato nel dicembre 2019: in seguito la Provincia aveva partecipato a un bando del Credito Sportivo che aveva ancora risorse disponibili per la concessione di un mutuo agevolato che permetteva un abbattimento dei costi relativi agli interessi.

Grazie a questo intervento è possibile provvedere alla manutenzione straordinaria della zona adibita a palestra e degli spogliatoi per migliorare la salubrità degli ambienti e consentire, inoltre, il recupero della struttura in cemento armato esistente. Inoltre è possibile dotare l'edificio di infissi di adeguata prestazione energetica e di una pavimentazione omologata per le attività sportive.