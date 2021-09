Esplosione Filattiera, Ferri: "Cordoglio per la scomparsa di Nello Balestracci"

giovedì, 2 settembre 2021, 18:45

Cosimo Maria Ferri della Camera dei Deputati, membro della Commissione Giustizia, commenta a caldo la tragedia consumatasi nel comune di Filattiera: "Purtroppo un'esplosione in un'abitazione in Localita Migliarina nel comune Filattiera ha causato il crollo dell'abitazione; all'interno e' stato rinvenuto il corpo del proprietario Balestracci Nello che ci ha tragicamente lasciato. Un uomo perbene, forte, un lavoratore che amava la sua Filattiera, la Lunigiana e la sua comunità. Mi unisco al grande dolore della sua famiglia per una scomparsa così dolorosa e tragica".