Europa Verde incontra l'assessore Monni

Altre notizie brevi

sabato, 18 settembre 2021, 14:16

Una rapida perturbazione nelle zone centrali e a nord ovest della Toscana è prevista per domani domenica 19 settembre. Il bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione civile, in vigore dalle 6 di domenica fino alle 15, sempre di domenica, prevede codice arancione nella parte più a nord ovest della regione.

sabato, 18 settembre 2021, 12:19

E’ già tutto esaurito per la prima serata della finale del I concorso lirico internazionale “Marmo all’Opera!”, uno degli eventi del Festival “Marmo all’Opera!” 2021 organizzato dal Circolo Carrarese Amici della Lirica “ in collaborazione con il comune di Carrara. Restano ancora posti solo per la serata di domenica 26.

sabato, 18 settembre 2021, 10:26

Dopo il successo internazionale di Parasite, il regista Bong Joon-ho è attualmente uno dei nomi più caldi del panorama cinematografico mondiale. Ecco perché condividiamo con grande piacere l'annuncio del ritorno al cinema di Madre, da lunedi 20 a mercoledi 22 con inizio ore 21.00 il capolavoro del cinema coreano contemporaneo diretto...

sabato, 18 settembre 2021, 10:25

In occasione della visita in Italia del Gruppo di Lavoro dell'ONU su Imprese e Diritti Umani (27 settembre - 6 ottobre 2021), Salviamo le Apuane ha presentato un dossier sui diritti umani e ambiente costruito con il prezioso contributo dalla Dottoressa Chiara Macchi, ricercatrice in business and human rights dell'Università...

sabato, 18 settembre 2021, 09:27

Una grave segnalazione è arrivata alle orecchie di Gianni Musetti, che riferisce in un comunicato della presenza in via Rinchiosa a Marina e alla Prada di Avenza, sono state ritrovate molte spugne fritte e pezzi di carne con i chiodi, nascoste appositamente per trarre in inganno cani e gatti e ucciderli...

sabato, 18 settembre 2021, 09:23

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno fatto riemergere gli antichi problemi legati allo stato delle strade e della messa in sicurezza del territorio: anche a Massa gli allagamenti in città e altri disagi non sono mancati e Buona Destra Toscana fa presente in un comunicato,l'urgenza di intervenire a livello...

sabato, 18 settembre 2021, 09:18

Gianni Musetti (Forza Italia) riferisce in un comunicato di un fatto avvenuto all'alba di oggi, 18 settembre, a Carrara: "Alle 6.00 della mattina, poco prima che aprisse il bar tabacchi - dice - un nuovo avventore attende la consegna e poi ruba tutte le paste, indifferente alle telecamere grazie alla...

venerdì, 17 settembre 2021, 18:15

Problemi di postura? Mal di schiena? Artrosi? Fastidi alla colonna vertebrale e attacchi di mal di testa? Per affrontare queste e altre problematiche, nella giornata della prevenzione, in materia di posturologia clinica, Nausicaa mette a disposizione uno screening gratuito rivolto ai cittadini. Nel pomeriggio di lunedì 20 settembre, la dottoressa Antonella...

venerdì, 17 settembre 2021, 17:18

Due giorni di lavoro tutti insieme per gli arbitri della sezione Aia 'Giorgio Lazzarotti' di Carrara impegnati nei campionati provinciali: la squadra guidata dal presidente Francesco Cecchini effettuerà domani e domenica il consueto raduno di inizio stagione, la location scelta è Podenzana dove domattina (sabato 18 settembre) alle 8,30 è...

venerdì, 17 settembre 2021, 17:13

Una due giorni tra territorio e sport quello organizzato dal Comune di Pontremoli in collaborazione con Società Ciclistica Villafranca, Comitato Provinciale Massa Carrara – Federazione Ciclistica Italiana, ASD Goodbike Pontremoli, Veterani dello sport, Panathlon Lunigiana e Cio nel cuore che daranno vita alla 29esima edizione del “Campionato italiano Giornalisti cronometro...