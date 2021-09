Ferri: "Hub vaccinale Marina di Carrara: punto di riferimento, non va chiuso"

Altre notizie brevi

A seguito delle abbondanti piogge delle ultime ore, le sorgenti che alimentano l'acquedotto della frazione di Bergiola Maggiore hanno subito un anomalo aumento di torbidità. Con ordinanza n.170 si vieta quindi l'utilizzo dell'acqua per il consumo umano fino al ripristino dei parametri.

"Ringraziamo i comuni che hanno abbassato la Tari per le imprese domestiche". Per Cna il taglio del costo della tassa sui rifiuti per le attività "rappresenta un sostegno concreto alla loro sopravvivenza dopo mesi durissimi tra chiusure e mancati incassi".

Massa, città del Premio Mercurio d'argento, rassegna dedicata alla musica da film e per l'immagine, prosegue con iniziative legate al mondo del cinema. Martedì 21 settembre, al Teatro dei Servi sarà presente il regista e sceneggiatore Alessandro Grande, in occasione della proiezione del suo film "Regina".

Proseguono le iniziative culturali alla Villa della Rinchiostra, a corollario dell’importante evento della Biennale Internazionale dell’Etruria (B.I.E.),manifestazione d’Arte e Cultura contemporanea internazionale “La Lunigiana e la sua anima etrusca” promossa da Quirino Martellini. Domani (sabato 18 settembre) dalle 17 alle 20 si terrà l'inaugurazione seconda sessione espositiva con opere di ...

Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale di Massa, in una sua dichiarazione, ha espresso soddisfazione per l'imminente ritorno ai consigli comunali in presenza, decisione condivisa da tutto il consiglio comunale. "Quindi, preso atto che esiste la volontà generale di ritornare in presenza- afferma - non rimane che attendere le valutazioni degli...

Venerdì 17 settembre, alle 19.00, Simone Bezzini, assessore di Regione Toscana al Diritto alla Salute e alla Sanità, sarà a Pontremoli con Elisabetta Sordi e la sua squadra, nel salone di Palazzo Dosi Magnavacca, per incontrare cittadini, giornalisti e operatori sanitari e ragionare sul futuro del nostro ospedale e della...

La revisione della viabilità stradale di Massa è al centro dell'intervento di Lorenzo Mosti dei Giovani Democratici, che, in un comunicato, critica l'amministrazione locale per la gestione dei progetti: "Siamo ben contenti della decisione del sindaco e deisuoi sottoposti di voler ridisegnare la cartina stradale della città- scrive-a patto che...

Il 15 settembre, per il suono della prima campanella, GAIA è stata in alcune scuole del territorio gestito per dare il benvenuto simbolicamente a tutti gli studenti per il nuovo anno scolastico 2021 2022. In tutto sono quasi 800 le borracce plastic free "Marina" consegnate alla scuola primaria di Borgo a...

Prosegue fino alle 20 di venerdì 17 settembre, su gran parte della Toscana, il codice giallo emanato dalla sala operativa della Protezione civile. Per oggi giovedì 16 settembre permangono le previsioni per forti temporali soprattutto a nord ovest, mentre venerdì, rovesci e temporali saranno possibili anche nel resto della regione.

Lunedì 20 settembre alle ore 11.30, nella sede del Day Hospital oncologico di Carrara, al IV° piano del Centro Polispecialistico "Achille Sicari", si svolgerà la presentazione di un opuscolo sulle regole della buona alimentazione realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero "Giuseppe Minuto" di Massa.