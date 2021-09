Fiabe e letture per parlare della diversità alla Green Beach

martedì, 7 settembre 2021, 15:30

"Colore e valore della diversità" è il titolo dell'incontro che si terrà mercoledì 8 settembre alla Green Beach di Cinquale come evento a chiusura delle attività dei centri estivi realizzati dal Comune di Montignoso.

Protagonisti assoluti i bambini e le bambine con letture di fiabe che parlano di cultura e della diversità come valore imprescindibile per l'accoglienza e l'accettazione dell'altro. Accanto a loro saranno presenti la scrittrice e giornalista, Angela Maria Fruzzetti con la fiaba "Martin l'altro anatroccolo" (Giovane Holden editore) e la pedagogista Rossella Di Maria con "L'arcobaleno delle differenze" (Primiceri editore).



Obiettivo: «promuovere nei ragazzi i valori educativi di contrasto alla violenza, di accettazione della diversità come valore aggiunto e del superamento della paura attraverso la conoscenza – spiega l'Assessore Giorgia Podestà – ed è proprio attraverso le attività dei centri, gli spazi di condivisione e di crescita che dobbiamo alimentare questi valori imprescindibili del nostro vivere insieme».



«"Martin l'altro anatroccolo" è una fiaba scritta da diverso tempo e premiata già nel 2005 e poi nel 2019 a concorsi prestigiosi – spiega Angela Maria Fruzzetti – ho deciso di proporla proprio in questo particolare difficile momento che stiamo vivendo per trasmettere ai bambini, e agli adulti, un messaggio di speranza, per affrontare il senso di paura che stiamo percependo di fronte a un evento nuovo come il Covid, qualcosa che non conosciamo. Solo la conoscenza abbatte il muro della paura e nella favola, Martin vive questa esperienza perdendosi nella foresta, dove incontra strani esseri, diversi. Ho pensato di metterla a disposizione degli alunni della scuola primaria di Forno per farla leggere, analizzare e illustrare. E' attraverso la creatività e buone basi educative che i bambini imparano ad esprimere i propri desideri, le proprie idee, le proprie emozioni accettando e rispettando a sua volta quelle altrui anche se diverse dalle proprie, accogliendo l'altro creando legami. Ringrazio le insegnanti, Eufemia Balloni e Sara Fruzzetti, e gli sponsor che hanno sostenuto la pubblicazione del libro e soprattutto gli alunni che lo hanno illustrato». Manal, Ciccio, Farina e le altre, sono invece i personaggi de "L'arcobaleno delle differenze". «Ci parlano della diversità e di come sia importante educare alla differenza. "Chi è l'altro da noi? E come possiamo accettarlo? Le differenze hanno una loro identità – osserva Di Maria - . Impariamo a rispettarle con curiosità e amore". Questo libro di racconti è un punto di partenza verso un'educazione delle differenze e per conoscere nelle persone e nelle cose novità che ci inducano ad assumere un diverso orientamento mentale, ma anche emozionale. Le novelle del libro, dunque, lavorano come una sorta di fiaba terapia, perché il lettore può ritrovarsi nelle diverse situazioni e rielaborarle riconoscendo in esse le sue debolezze. Leggendo queste storielle il bambino può iniziare ad interrogarsi per cercare e trovare la forza di costruirsi, sotto la guida dell'adulto, un sé forte e sicuro. Le illustrazioni a colori sono di Roberto Reo».



L'appuntamento con le letture è fissato alle 9.30 presso la spiaggia libera comunale Green Beach, in caso di pioggia l'evento verrà spostato all'interno della nuova palestra di Cinquale in via delle Cateratte.