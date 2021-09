Giampaoli (Italia Nostra): "La 'Puppona' torni a casa a Bergiola"

Altre notizie brevi

Martedi 14 settembre e mercoledi 15 settembre alle ore 18.00 e 21.00 torna la Grande Arte al Garibaldi Carrara e lo fa con un programma di indubbia qualità : evento speciale "Raffaello alle Scuderie del Quirinale" che è diventato un film.

La tradizionale festa dell’Addolorata, celebrata con solennità fin dai primi anni del 1800, è una ricorrenza molto sentita dalla comunità di Aulla che, alla fine della guerra, riportò in chiesa l’antica statua vestita sfollata a Bibola e le dedicò una nuova cappella che reca incisi i nomi di centinaia di...

L'onorevole Cosimo Maria Ferri, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, interviene in merito alla polemica scaturita dalle dichiarazioni del governatore Eugenio Giani sulla stampa: "Il Volontariato - afferma - è una risorsa anche nella nostra Regione, mi auguro che il presidente Giani valorizzi tutte le associazioni impegnate da sempre...

ASMIU comunica che dal 15 settembre al 25 settembre sarà aperto un Infopoint presso gli spazi della Parrocchia della Madonna Pellegrina, in Via Ferdinando Martini n. 58 per la distribuzione dell’attrezzatura per la raccolta differenziata domiciliare, rivolto alle utenze domestiche della zona di Cervara e Stazione.

Con orario estivo, quindi alle ore 18,30, lunedi 13 settembre e venerdi 17 settembre riprenderà la Passeggiata della Salute la passeggiata si svolgerà, al parco fluviale del lungo Frigido con appuntamento al parcheggio lato Viareggio.La passeggiata si realizza nel pieno rispetto delle norme anticovid (zona bianca) e con la partecipazione della sezione di Massa dei...

Si informa la cittadinanza che gli uffici dell'Unità funzionale Sicurezza alimentare e Sanità pubblica veterinaria della Zona Apuana sono stati trasferiti dalla vecchia sede ubicata in viale Democrazia a Massa nella nuova sede situata presso il padiglione "I" al Centro polispecialistico "Achille Sicari" di Carrara.

C'è tempo fino al 22 settembre prossimo per richiedere le bottiglie dell'acqua del Parco. Con l'obiettivo di promuovere il consumo umano sostenibile dell'acqua proveniente dal territorio protetto, ridurre la plastica e tutelare l'ambiente, il Parco delle Apuane ha emesso un avviso pubblico per assegnare in comodato d'uso gratuito fino al...

Lo scopo è quello di ridurre i costi di gestione e razionalizzare la spesa dell'ente relativamente al patrimonio veicolare: per questo motivo la Provincia di Massa-Carrara, attraverso il settore Finanze e Patrimonio, ha pubblicato un avviso con il quale viene indetta un'asta pubblica per la vendita di alcuni autoveicoli obsoleti...

Esposizioni e performance artistiche di oltre 40 artisti che hanno partecipato alla prima Open Call promossa da Athamanta e Associazione Ponte di Ferro

I socialisti di Carrara, tramite il coordinatore Leonardo Buselli, in una nota stampa, criticano l'amministrazione comunale per un progetto di mobilità sostenibile ed alternativa attraverso l'utilizzo della bici, da sempre uno dei principali cavalli di battaglia della compagine grillina: "Copiosi gli interventi durante la loro permanenza all'opposizione - scrivono -...