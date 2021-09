Giovanni Donzelli in visita a Montignoso in sostegno alla candidata Manuela Aiazzi

Altre notizie brevi

martedì, 28 settembre 2021, 22:30

I tecnici della stazione di Carrara e Lunigiana assieme ad un componente della stazione di Massa stanno soccorrendo un’escursionista colta da malore e sbalzi di pressione. La donna, classe 1958 originaria della Provincia di Padova, si trovava assieme ad altri escursionisti che da Colonnata si erano incamminati verso la Cima...

martedì, 28 settembre 2021, 14:52

Nausicaa informa che nella mattinata di mercoledì 29 settembre, dalle 9.30 alle 11.30, potrebbero verificarsi alcuni ritardi nei servizi, per assemblea sindacale. L'azienda si scusa con gli utenti per eventuali disagi che dovessero riscontrarsi sul territorio.

martedì, 28 settembre 2021, 14:51

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione delle donne sulla prevenzione del tumore al seno. Il Volto della Speranza, associazione nata a Carrara oltre quaranta anni fa proprio per la volontà di un gruppo di donne operate di un tumore al seno, è impegnata da sempre nelle campagne di prevenzione...

martedì, 28 settembre 2021, 14:50

“Da più parti della nostra Regione, Massa-Carrara compresa - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - vengono, pressochè quotidianamente, segnalate(ma non è, purtroppo, una novità) carenze di personale nel delicato comparto sanitario.” “Anche nella predetta zona-prosegue il Consigliere- parrebbero, quindi, esserci pesanti e palesi lacune a livello...

martedì, 28 settembre 2021, 11:32

Anche per l'anno scolastico 2021-2022 la provincia di Massa-Carrara garantisce il trasporto scolastico in favore degli studenti con disabilità residenti nella nostra provincia e iscritti a istituti secondari di secondo grado del nostro territorio o di comuni limitrofi.

martedì, 28 settembre 2021, 10:20

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.2 posti di istr. dir. tecnico ingegnere/Architetto Cat. D1, del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali di cui uno riservato a personale interno.

martedì, 28 settembre 2021, 10:19

Artigiani piccole imprese imprese pagano quattro volte di più l'energia rispetto alle grandi aziende ed il 33,5% in più della media europea con la componente parafiscale della bolletta che incide quasi per il 35% sul totale. Una differenza che, nella sola provincia di Massa Carrara, si traduce in milioni di euro...

martedì, 28 settembre 2021, 10:16

La coalizione Gianni Lorenzetti - Verso Nuovi Traguardi invita le associazioni del comune di Montignoso a partecipare all'incontro pubblico con le associazioni del territorio che si terrà mercoledì 29 settembre alle ore 18:30 presso il piazzale di Villa Schiff-Giorgini."L'invito è rivolto a tutte le associazioni, di stampo culturale, sportivo, economico...

martedì, 28 settembre 2021, 10:13

Agenda fitta anche questa settimana per l'on. Erica Mazzetti che sta visitando i tanti territori che compongono la Toscana. Dopo l'Abetone oggi è il turno della Lunigiana. Oggi alle ore 12:00 è in programma un incontro con il candidato sindaco a Pontremoli Jacopo Ferri. "Tutti cittadini ma soprattutto coloro che saranno chiamati ad agire per la collettività devono...

lunedì, 27 settembre 2021, 16:56

Stamani si è tolto la vita Sergio Ballestracci di Bagnone. Da tutti conosciuto per il suo generoso impegno nel volontariato e la sua dedizione alla solidarietà, Sergio lascia attonita l’intera comunità lunigianese che si stringe attorno al dolore della famiglia. È stato presidente del gruppo donatori del sangue Fratres.