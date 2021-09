GrIg presenta le osservazioni al comune: "Nuova scoperta archeologica a Fossaficola. Fermiamo lo scempio ambientale e valorizziamo il tesoro di Carrara"

sabato, 4 settembre 2021, 18:51

I volontari del GrIg Presidio Apuane scoprono una nuova tagliata romana nell'area del ravaneto di Fossaficola 190 e nel frattempo depositano le loro osservazioni in merito ai procedimenti in corso presso l'ufficio marmo del comune di Carrara, sulla "Verifica di assoggettabilità a VIA".

Cerchiamo di capire nel dettaglio il contenuto delle osservazioni.

Dei sette "procedimenti in corso" per la "Verifica di assoggettabilità a VIA", ci spiegano, le osservazioni riguardano il piano di coltivazione della cava 64 La Madonna (Variante ) e il piano di coltivazione della cava 190, Fossaficola C (in coordinamento variante cava 153 Fossaficola B).

Le due cave erano già finite sotto la lente di ingrandimento del GrIG, perché relativamente a Cava 64, l'associazione già aveva fatto pervenire osservazioni relative ad alcune carenze, criticità e opacità nella documentazione progettuale depositata. Ancora più critiche arrivano adesso da parte dell'associazione, le valutazioni relative alla documentazione allegata al progetto condiviso cava 190 e cava 153.

La questione, ci spiega il GrIg, si concretizza nel fatto che si stia progettando la costruzione di una nuova galleria e di una nuova strada di arroccamento da realizzarsi lungo il ravaneto che dai cantieri delle cave 190, 153 e 148 si sviluppa verso valle. La nuova strada, viene presentata dal tecnico come semplice opera viabilistica: l'associazione nelle osservazioni contesta come di fatto modifichi la funzione idraulica del ravaneto posto all'interno della fossa idraulica Fossaficola.

Inoltre, osserva l'associazione che nella documentazione depositata mancherebbe lo studio di fattibilità a supporto dell'opera. Così come mancherebbe, contesta e osserva il GrIg, la relazione paesaggistica, sebbene il progettista riconosca che la cava 190 rientra parzialmente in area ad elevato valore conservazionistico per la presenza di una cava storica, che però definisce di "limitate dimensioni". "Quasi-commentano spiegandoci i passaggi delle osservazioni presentate- che il valore storico e archeologico di un reperto si misurasse tanto al chilo. Del resto, anche nella relazione archeologica non si produce alcun protocollo di fattibilità per "proteggere" eventuali rinvenimenti che la relazione stessa non esclude possano emergere durante i lavori di costruzione della nuova strada. Così come non è programmata alcuna campagna di scavo a "transetto" ".

Eppure ci assicurano dal GrIg che i nuovi rinvenimenti "affiorano già, a testimonianza dell'importanza dell'area e della cautela necessaria a maneggiarla, testimonianza, anche, della scarsa conoscenza dei luoghi da parte di chi vi progetta sopra".

Tant'è che i volontari dell'associazione, che conoscono e "amano" quei luoghi, hanno scoperto una nuova tagliata romana nell'area del ravaneto di Fossaficola 190. "Questa scoperta-commenta il GrIG- contribuisce a ribadire la valenza storico-archeologica dell'intera area e il delicato equilibrio che va preservato e che la costruzione di una nuova strada certamente non favorisce".

L'associazione ha inoltre depositato presso gli uffici comunali anche le immagini relative alla recente scoperta.

"Quindi chiediamo al comune, alla soprintendenza e alla regione –scrive il GrIg all'amministrazione oltreché a regione e a sovrintendenza - di fermare nuovi scempi ambientali, di avviare una campagna di ricerca e di valorizzazione dell'intera area e, al contempo, di vincolare un'area vasta alla tutela paesaggistica e architettonica del territorio. Cominciamo da qui a dimostrare che la tutela e la valorizzazione dei beni sta davvero a cuore e che non è utilizzata come foglia di fico con progetti che paradossalmente ne decretano invece la rovina".