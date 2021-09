Guasto telefonico temporaneo perMaster S.r.l., società partecipata dal Comune di Massa

martedì, 21 settembre 2021, 17:25

Guasto telefonico temporaneo perMaster S.r.l., società partecipata dal Comune di Massa. Causa maltempo che nei giorni scorsi ha duramente colpito il territorio provinciale di Massa Carrara, le linee telefoniche di Master S.r.l.sono attualmente isolate e non funzionanti. La Società ha prontamente richiesto l'intervento dei tecnici preposti e sta, pertanto, provvedendo al ripristino. Nell'attesa che la situazione venga risolta, Master ricorda che è possibile contattare gli uffici attraverso le mail dei singoli servizi reperibili nel sito www.mastermassa.it oppure scrivendo a info(o), mastermassa.it. È possibile, inoltre, fissare un appuntamento recandosi direttamente nell'atrio del Comune di Massa dove ci sarà un addetto Master che dal lunedì al venerdì in orario 09:00-12:30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17 fornirà tutte le informazioni e il supporto del caso. Master S.r.l. si scusa con tutta la cittadinanza per i disagi che si sono creati.