I dati delle vaccinazioni ad accesso diretto del 4 settembre

Altre notizie brevi

sabato, 4 settembre 2021, 18:51

I volontari del GrIg Presidio Apuane scoprono una nuova tagliata romana nell'area del ravaneto di Fossaficola 190 e nel frattempo depositano le loro osservazioni in merito ai procedimenti in corso presso l'ufficio marmo del comune di Carrara, sulla "Verifica di assoggettabilità a VIA".

sabato, 4 settembre 2021, 16:52

Continuano le vaccinazioni senza prenotazione in tutti gli hub dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

sabato, 4 settembre 2021, 16:21

Rifondazione Comunista torna a tirare le orecchie all'amministrazione, questa volta contro gli aumenti della tari, la tassa sui rifiuti, e sull'intenzione di trasformazre in srl (società di capitali) la municipalizzata Asmiu per permetterne l'entrata in RetiAmbiente, una società per azioni, anche se a capitale pubblico.

sabato, 4 settembre 2021, 10:27

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione dei film priettati, al Garibaldi Carrara, Piazza Europa, Il Nuovo e Astoria Lerici dal 9 al 15 settembre:Programmi: CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARAARENA PIAZZA EUROPA LA SPEZIACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICINEMA/TEATRO GARIBALDI CARRARAGiovedi 9 Settembre Ore 21.00 QUI RIDO IO (...

sabato, 4 settembre 2021, 10:17

A seguito di necessari interventi di lavori di asfaltatura e manutenzione del piazzale della Ricicleria, la struttura rimarrà chiusa al pubblico nella giornata di martedì 7 settembre e nella mattinata di mercoledì 8 settembre 2021. La società Nausicaa si scusa con la cittadinanza per il temporaneo disagio.

sabato, 4 settembre 2021, 10:15

Si svolgerà martedì 7 settembre alle 18 la prima manifestazione organizzata e promossa da In-Nova, la nuova associazione nata a Massa con finalità politica e culturali.

venerdì, 3 settembre 2021, 21:09

Con orario estivo, quindi alle ore 18,30, lunedi 6 settembre e venerdi 10 settembre riprenderà la Passeggiata della salute. La Passeggiata si svolgerà al parco fluviale del Lungo Frigido con appuntamento al parcheggio lato Viareggio. La passeggiata si realizza nel pieno rispetto delle norme anticovid (zona bianca) e con la partecipazione della...

venerdì, 3 settembre 2021, 16:53

Cosimo Maria Ferri della Camera dei deputati, membro della commissione Giustizia, sensibilizza sul combattimento dell'inquinamento invitando a piantare nuovi alberi: "Un albero in più per Giucano - esordisce -, più ossigeno per tutti" è il progetto portato avanti da Il Consorzio 1 Toscana Nord e il Comune di Fosdinovo per la...

venerdì, 3 settembre 2021, 16:37

venerdì, 3 settembre 2021, 15:58

In una nota stampa, Stefano Alberti del PD sottolinea il suo interessamento in qualità di consigliere, riguardo alla sostituzione del blocco bagni presso la scuola Carducci di Massa: "Su sollecitazione di molti genitori della scuola - dice - ho rivolto una interpellanza e una interrogazione all'amministrazione comunale sull'urgenza di sostituzione del blocco...